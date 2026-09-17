Señala Argüelles omisiones estatales en caso del crematorio Plenitud

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La diputada de Morena pidió esclarecer responsabilidades por el manejo irregular de 386 cuerpos en Ciudad Juárez.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, señaló en tribuna del Congreso del Estado presuntas omisiones institucionales en el caso del crematorio Plenitud, registrado en Ciudad Juárez.

La legisladora afirmó que el caso representa una de las heridas más dolorosas para la ciudad y sostuvo que evidencia abandono institucional en la atención y supervisión de establecimientos relacionados con el manejo de cuerpos.

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Argüelles Díaz cuestionó que 386 cuerpos permanecieran en condiciones indignas, mientras las autoridades responsables no habrían actuado oportunamente para impedir que la situación escalara.

No hay excusa para que 386 cuerpos permanecieran en condiciones indignas mientras las autoridades responsables no actuaron a tiempo.

Durante su intervención, la diputada recordó que desde 2022 se habían documentado irregularidades, entre ellas cadáveres almacenados por más de 48 horas, deficiencias en el manejo de agua potable y cámaras de refrigeración con temperaturas elevadas.

La congresista cuestionó cómo una autoridad sanitaria que ya había detectado irregularidades permitió que el caso avanzara hasta alcanzar una dimensión mayor en los años posteriores.

Argüelles Díaz señaló que 122 restos continúan sin ser identificados, situación que, dijo, mantiene a cientos de familias en incertidumbre y dolor.

La legisladora sostuvo que el caso no debe tratarse únicamente como una cifra, sino como una afectación directa a personas y familias que esperaban despedir con dignidad a sus seres queridos.

No estamos hablando de cifras: hablamos de personas, de familias a quienes se les arrebató incluso la dignidad de despedir a sus seres queridos.

La diputada pidió que se esclarezcan las posibles omisiones de autoridades estatales y que se determinen responsabilidades administrativas y penales, según corresponda.

También cuestionó que funcionarios con responsabilidades de supervisión continúen en sus cargos mientras las familias afectadas siguen exigiendo justicia y respuestas.

Argüelles Díaz afirmó que las familias merecen verdad, justicia y una explicación clara sobre lo ocurrido en el crematorio Plenitud, al considerar que el silencio institucional no puede ser la respuesta frente a un caso de esta magnitud.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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