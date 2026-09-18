Presenta Marco Bonilla ruta hídrica para Chihuahua rumbo al 2040

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El alcalde expuso proyectos para usar agua tratada, tecnificar riego y reducir la presión sobre acuíferos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Marco Bonilla presentó ante productores y representantes del sector agropecuario los avances del Plan Municipal Hídrico 2040, durante su participación en Expo Agro 2026, donde planteó acciones para mejorar el uso del agua y atender los retos de disponibilidad que enfrenta Chihuahua.

Durante la exposición, Bonilla señaló que el estado cuenta con 61 acuíferos, de los cuales 14 presentan sobreexplotación y 41 no tienen disponibilidad, por lo que consideró necesario avanzar en estrategias que permitan reducir la extracción de agua subterránea y aprovechar fuentes alternas.

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El alcalde destacó que una de las principales líneas de trabajo es el uso de agua tratada en actividades productivas, así como la tecnificación del riego en zonas agrícolas, con el objetivo de disminuir la presión sobre los acuíferos que abastecen a la ciudad.

“La seguridad hídrica representa un factor estratégico para el desarrollo económico, la competitividad y el crecimiento sostenible de Chihuahua”.

Entre los proyectos expuestos se encuentra la creación de la unidad de riego Tabalaopa-Chihuahua, mediante la cual se plantea destinar hasta 27 millones de metros cúbicos anuales de agua tratada al riego tecnificado de parcelas de Rancho del Medio.

De acuerdo con lo presentado, esta estrategia permitiría sustituir parte del uso de agua subterránea en actividades agrícolas, además de contribuir a una gestión más eficiente del recurso hídrico en el municipio.

Bonilla también informó que el Gobierno Municipal ha destinado más de 100 millones de pesos a infraestructura hidráulica, además de alrededor de 80 millones de pesos al colector de la zona del arroyo Cacahuatal, obra orientada a conducir agua de lluvia hacia el río Chuvíscar y reducir riesgos de inundación.

El Plan Municipal Hídrico 2040 contempla acciones como mejorar los sistemas de medición y monitoreo, modernizar infraestructura, captar agua pluvial, ampliar el aprovechamiento de agua tratada y establecer una planeación de largo plazo frente al crecimiento urbano y las necesidades futuras de agua.

La presentación se realizó ante integrantes del sector agropecuario, como parte de las actividades de Expo Agro 2026, donde el tema hídrico fue abordado como uno de los principales desafíos para la producción, la competitividad y el desarrollo del municipio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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