Convoca Cruz Pérez Cuéllar a juarenses para informe de Claudia Sheinbaum en la Plaza de la Mexicanidad

Publicidad - LB2 -

El alcalde con licencia llamó a asistir este sábado a la Plaza de la Mexicanidad, donde la presidenta presentará su informe en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, convocó a la población juarense a asistir este sábado 19 de septiembre a la Plaza de la Mexicanidad, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará un informe como parte de su agenda pública en la frontera.

La concentración está prevista para realizarse a la 1:00 de la tarde en el área del Monumento a la Mexicanidad, conocido como la “X”, espacio que ha sido utilizado en otros momentos para actos públicos de carácter político y gubernamental en esta ciudad.

- Publicidad - HP1

Pérez Cuéllar llamó a las y los juarenses a acompañar a la mandataria federal durante la presentación de resultados del Gobierno de México, en un evento que también busca mostrar respaldo político desde la frontera al proyecto de la Cuarta Transformación.

El alcalde con licencia señaló que la administración federal ha mantenido presencia en Ciudad Juárez mediante programas de vivienda, apoyos sociales, acciones en educación, seguridad, salud y obra pública, rubros que, de acuerdo con su planteamiento, han tenido impacto directo en la población fronteriza.

También sostuvo que Ciudad Juárez se ha consolidado como un punto relevante de apoyo al movimiento encabezado por Morena, y planteó que la continuidad de ese proyecto político forma parte de la disputa pública rumbo al estado de Chihuahua.

“Mostremos nuevamente el amor y el cariño del pueblo juarense con nuestra Presidenta. ¡Ahí nos vemos!”, expresó Pérez Cuéllar.

La visita de Sheinbaum Pardo a Ciudad Juárez forma parte de una gira nacional de rendición de cuentas en la que la presidenta ha presentado avances de su gobierno ante distintos estados del país, con énfasis en programas federales y proyectos regionales.

El acto en la Plaza de la Mexicanidad se realizará en un contexto de alta actividad política en Chihuahua, donde distintos actores de Morena han reforzado mensajes de unidad y respaldo a la administración federal, mientras se mantiene abierta la discusión pública sobre la sucesión estatal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.