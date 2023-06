Wall Street Journal: China establecerá una estación de espionaje electrónico en Cuba

Publicidad - LB2 -

La estación de escucha en la isla caribeña, situada a escasos 145 kilómetros del territorio estadounidense, permitiría a Beijing recopilar información sobre comunicaciones electrónicas en el sureste de EEUU, una locación clave de bases militares y tránsito de barcos.

Estados Unidos (VOA) – China llegó a un millonario acuerdo secreto con Cuba para colocar una estación de escucha electrónicas en la isla, a escasos 145 kilómetros Estados Unidos, informó este jueves el Wall Street Journal, citando a fuentes estadounidenses de inteligencia clasificada.

De acuerdo con los funcionarios, la instalación permitiría a Beijing recopilar comunicaciones electrónicas del sureste de EEUU, que alberga varias bases militares, así como monitorear el tráfico de barcos y otros elementos.

Sin embargo, el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional (NHC en inglés), John Kirby, se apresuró a aclarar que la información publicada por el Journal no es precisa.

“No es exacto», respondió Kirby en una entrevista con MSNBC sobre el reporte.

Un alto funcionario del NHC también reiteró a los medios el jueves que el informe “no es preciso».

“Hemos tenido preocupaciones reales sobre la relación de China con Cuba, y hemos estado preocupados desde el primer día de la Administración por las actividades de China en nuestro hemisferio y en todo el mundo”, dijo.

El funcionario aseguró que el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca monitorea «de cerca» esta actividad de Beijing en la región e insistió en que están «tomando medidas para contrarrestarla».

«Seguimos confiando en que podemos cumplir con todos nuestros compromisos de seguridad en casa y en la región”, agregó en una llamada con los medios.

Un portavoz del Departamento de Estado de EEUU dijo que no podía hablar “de este informe específico”, pero que estaban “muy conscientes de los esfuerzos de la República Popular China para invertir en infraestructura en todo el mundo, que puede tener fines militares, incluso en este hemisferio, y hemos hablado muchas veces de ellos”.

El Wall Street Journal reveló que, de acuerdo a los funcionarios de inteligencia, la estación en Cuba permitiría a China realizar señales de inteligencia, incluidos correos electrónicos, llamadas telefónicas y transmisión por satélite, reveló el diario.

La sede del Comando Central de EEUU tiene su sede en Tampa, Florida y Fort Liberty, conocido antes como Fort Bragg, la base militar más grande del país; tiene su sede en Carolina del Norte, todos en el sureste.

China y Cuba han llegado a un principio de acuerdo que implicaría el pago de «varios miles de millones de dólares» a La Habana para permitir el uso de la estación de escuchas, informó el WSJ.

El influjo de capital sería muy bienvenido para la isla, envuelta en una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, que ha encendido el descontento por la gestión del gobierno comunista del país y ha provocado un éxodo récord hacia EEUU que el año pasado superó a las mayores crisis migratorias recientes, combinadas.

En el territorio cubano la Unión Soviética ya había instalado una estación de espionaje electrónico similar: la base Lourdes en las cercanías de la capital cubana. Esta cerró definitivamente en 2001 y aunque se habló en los medios rusos de una posible reapertura en 2014, nunca llegó a concretarse.

El exembajador cubano en EEUU, José Ramón Cabañas, reaccionó en Twitter al artículo del WSJ. “Lo siento muchachos, aún no se han recuperado del fiasco de los ‘ataques sónicos’ y ‘20.000 soldados en Venezuela’ y están tratando de demonizar a Cuba nuevamente. ¿No sienten vergüenza de vez en cuando?”, escribió en inglés.

Mientras, un vocero de la embajada china en Washington declinó comentar. «No estamos al tanto del caso y, como resultado, no podemos hacer comentarios en este momento», dijo la misión china según Reuters.

Sorry guys, you are not recovered yet from «sonic attacks» and «20 000 troops in Venezuela» fiasco and you are trying to demonize #Cuba again. Don’t you feel shame from time to time? pic.twitter.com/9hSYw2P3S1

— Dr C José Ramón Cabañas Rodriguez (@JoseRCabanas) June 8, 2023

El acuerdo ha causado alarma en la administración de Biden, según el Journal, puesto que esto representaría una nueva amenaza en el patio trasero de EEUU.

Este movimiento se produce cuando Washington y Beijing están tomando medidas tentativas para calmar las tensiones levantadas tras el episodio de un presunto globo espía chino que sobrevoló Estados Unidos antes de que el ejército lo derribara en la costa este.

Está previsto que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, visite Beijing en las próximas semanas, reprogramando un viaje cancelado en febrero en medio del incidente del globo.

[Con colaboración del corresponsal de la VOA en la Casa Blanca, Jorge Agobian]

[Con información de Reuters]

