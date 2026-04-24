Limita SSPM colaboración con EU a Operación Espejo en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Autoridades municipales descartan participación extranjera en operativos dentro del territorio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, afirmó que la colaboración con autoridades de Estados Unidos en la frontera se limita a la Operación Espejo, enfocada en intercambio de información y coordinación binacional.

El funcionario explicó que este esquema se desarrolla bajo estrictos protocolos de relaciones internacionales, respetando las competencias de cada nivel de gobierno y sin intervención directa de agentes extranjeros en territorio mexicano.

“Sí trabajamos en temas de información, sobre todo en lo que tiene que ver con el bordo de la ciudad, es por eso que realizamos un trabajo en conjunto, ellos de su lado y nosotros del nuestro”.

- Publicidad - HP1

Muñoz Morales subrayó que la coordinación se mantiene principalmente en zonas limítrofes, donde ambas partes realizan labores paralelas desde sus respectivos lados de la frontera.

Asimismo, indicó que existe comunicación constante con autoridades estadounidenses a través de reuniones binacionales periódicas, en las que se abordan temas de seguridad y estrategias conjuntas.

“Somos muy respetuosos”.

El titular de la SSPM reiteró que esta colaboración se apega a los lineamientos legales vigentes, evitando cualquier participación operativa extranjera dentro del país.

Las declaraciones se dan en un contexto de debate sobre la presencia de agencias internacionales en México, tras recientes hechos en la sierra de Chihuahua que han generado cuestionamientos sobre los alcances de la cooperación en materia de seguridad.

En este escenario, autoridades municipales han insistido en que la coordinación binacional en Ciudad Juárez se mantiene dentro de marcos institucionales y de respeto a la soberanía nacional.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.