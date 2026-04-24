Se compromete Maru Campos a compartir investigaciones de narcolaboratorio con Federación

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La gobernadora informó que entregará información tras reunión con Seguridad federal.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se comprometió a compartir con el Gobierno Federal las investigaciones relacionadas con un narcolaboratorio desmantelado en la sierra del estado, tras sostener una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El encuentro se realizó en la sede de la dependencia federal y tuvo como objetivo revisar los avances en torno a un operativo reciente en el municipio de Morelos, donde también se reportó la muerte de dos agentes estadounidenses.

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A través de un posicionamiento oficial, el Gobierno del Estado informó que la reunión permitió exponer el estado actual de las indagatorias y coordinar acciones con autoridades federales.

“Compartiremos investigaciones del narco laboratorio a Federación”.

El caso está vinculado con el aseguramiento de un laboratorio clandestino considerado de gran escala, así como con un accidente carretero en el que perdieron la vida dos presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), además de un director y un elemento de la Agencia Estatal de Investigación.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que durante el encuentro se solicitó información adicional a la mandataria estatal, quien accedió a proporcionarla para esclarecer los hechos.

La reunión también abordó los mecanismos de colaboración entre autoridades estatales y federales en materia de seguridad, particularmente en operativos relacionados con delincuencia organizada.

Este caso ha generado atención a nivel nacional por las implicaciones en materia de cooperación internacional y seguridad, así como por la magnitud del laboratorio asegurado en la región serrana de Chihuahua.

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