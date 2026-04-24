Inicia Estado festejos por el Día de la Niñez con convivio en Parque Central

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Más de 200 menores participaron en actividades recreativas y alimentarias en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado dio inicio a las celebraciones por el Día de la Niñez con un mega convivio realizado en el Parque Central, como parte del programa “Viernes de Picnic”.

La actividad fue organizada por la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, en coordinación con el Club Rotario Juárez Real, con el objetivo de generar espacios de convivencia y aprendizaje para niñas y niños de la comunidad.

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Durante la jornada participaron más de 200 menores, quienes recibieron alimentos nutritivos a través del programa NutriChihuahua, además de integrarse a dinámicas recreativas.

La titular de la dependencia, Austria Galindo, destacó la relevancia de este tipo de iniciativas al señalar que el juego es una herramienta fundamental en el desarrollo infantil.

“Las niñas y niños aprenden jugando”.

La funcionaria explicó que estas actividades forman parte de una estrategia que se replica en los 14 centros comunitarios operados por la dependencia en la entidad.

El evento marcó el inicio de una serie de acciones encaminadas a promover entornos seguros, saludables y de convivencia para la niñez, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil.

Con este arranque, el Gobierno estatal busca reforzar programas sociales dirigidos a la infancia, priorizando su bienestar y desarrollo integral.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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