InicioEstadoJuárez / El Paso

Inicia Estado festejos por el Día de la Niñez con convivio en Parque Central

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Más de 200 menores participaron en actividades recreativas y alimentarias en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado dio inicio a las celebraciones por el Día de la Niñez con un mega convivio realizado en el Parque Central, como parte del programa “Viernes de Picnic”.

La actividad fue organizada por la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, en coordinación con el Club Rotario Juárez Real, con el objetivo de generar espacios de convivencia y aprendizaje para niñas y niños de la comunidad.

- Publicidad - HP1

Durante la jornada participaron más de 200 menores, quienes recibieron alimentos nutritivos a través del programa NutriChihuahua, además de integrarse a dinámicas recreativas.

La titular de la dependencia, Austria Galindo, destacó la relevancia de este tipo de iniciativas al señalar que el juego es una herramienta fundamental en el desarrollo infantil.

“Las niñas y niños aprenden jugando”.

La funcionaria explicó que estas actividades forman parte de una estrategia que se replica en los 14 centros comunitarios operados por la dependencia en la entidad.

El evento marcó el inicio de una serie de acciones encaminadas a promover entornos seguros, saludables y de convivencia para la niñez, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil.

Con este arranque, el Gobierno estatal busca reforzar programas sociales dirigidos a la infancia, priorizando su bienestar y desarrollo integral.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

Polls

Mantiene Pérez Cuéllar ventaja sobre Andrea Chávez en encuesta interna de Morena

Sondeo ubica al alcalde de Juárez con 27.4% frente a 21.2% de la senadora...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

ADN Studio

Jessica Ramírez DespiertaYAvanza 07 | El Renacer Espiritual desde el Amor Propio con Marissa Beltrán

En este episodio, converso con Marissa Beltrán, sobre cómo desde el amor propio es...
Estado

Estoy optimista y motivado, voy a seguir trabajando por Chihuahua: Madero

Rinde informe y se compromete a escuchar y defender las causas sociales de nuestro...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto