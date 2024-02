Lo Nuevo: Jugar a hacer política

Publicidad - LB2 -

Hace algunos días, se filtró un video del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, acompañado del actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, en el que aparecen, supuestamente ebrios, durante un partido de Tigres contra Pumas. El problema no es lo alegres que se veían, ni tomarse unas cervezas mientras ven un juego deportivo; tampoco se trata de ser doble moralistas, algo que muchos hemos hecho. El problema del video es el contexto.

Alardeando desde un palco y desafiando al INE a que los multe, agreden verbalmente a Manlio Fabio Beltrones, sin ningún autocontrol, como si fueran ‘reyes’ de la política. Ellos son quienes, según Dante Delgado, están haciendo la “nueva política”, un espectáculo lamentable en el que una figura que aspira a gobernar un país se comporta como un junior jugando a ser candidato presidencial.

Insisto, no es el hecho de tomar alcohol, sino que, siendo una figura pública y un político que toma decisiones, ya sea de un estado o de un país, no puedes grabarte y decir tantas tonterías por el simple hecho de que vas a perder credibilidad. Es un comportamiento que da pena.

¿Esta es la seriedad de la nueva política? ¡Burlándose de la autoridad electoral! Ambos personajes son soberbios, absurdos, vulgares e irresponsables. Una buena amiga, conocedora de la política, siempre menciona que todos los políticos deberíamos tener a mano el manual de comunicación política (COPOL), así, tal cual, para saber lo correcto, lo incorrecto y lo que definitivamente no se debe hacer o decir.

Recordemos cómo fue presentada la candidatura de Álvarez Máynez después de que Samuel García se retirara de la contienda; se presentó sentado en la mesa de la casa del gobernador, ambos con una cerveza en mano. ¿Entonces, eso es la nueva política? ¿O será esa su marca de campaña?

Manlio Fabio Beltrones respondió con habilidad política, señalando, entre otras cosas, que esperaba que no estuvieran consumiendo drogas. Y aquí es donde la situación empeora. Diría mi abuelita que en boca cerrada no entran moscas, pero esto parece ser algo que el ‘Junior Naranja’ no comprende, pues después de la declaración de Beltrones, Álvarez aún se atrevió a dar otra respuesta: “¡Póngale hora y fecha!” Me recordó cuando mis compañeros de secundaria se citaban para pelear al salir de clases.

La autodenominada “nueva política” no ha sido más que una burla de lo que realmente es la política. ¿Nueva? Cuando su líder tiene más de 70 años. ¿Nueva? Cuando están sumando a sus filas a expriístas como Claudia Ruiz y a otros impresentables.

La política no es un espectáculo, es responsabilidad, la capacidad de tomar decisiones y prepararte para ello. No se trata de quién tiene más seguidores o de vestir tenis naranja fosforescente.

Insisto, no es el hecho de tomarse unas cervezas o subir un video mientras lo haces. No es el alcohol o la fiesta lo que se condena; es que el alcohol envalentona y estos personajes se sienten intocables, se autoproclaman representantes de los jóvenes del país en un video que demuestra su falta de estatura política, sensatez y habilidad política.

Jorge Álvarez Máynez lleva años intentando construir una imagen dentro del ámbito político, y esto ha sido como dispararse en el pie. Ahora, ¿cómo tomarlo en serio? La forma en que se hace política, la “nueva política”, es demasiado extraña.

