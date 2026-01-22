Destina Federación 13 mil mdp para reconstrucción tras lluvias; Puebla recibe 2 mil 500 mdp

Publicidad - LB2 -

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las comunidades afectadas quedarán en mejores condiciones que antes de los daños

Puebla de Zaragoza, Pue. (ADN/Staff) – El Gobierno de México destinó una inversión total de 13 mil millones de pesos para la reconstrucción en cinco estados afectados por las lluvias intensas de octubre de 2025, de los cuales 2 mil 500 millones de pesos corresponden al estado de Puebla, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia matutina realizada en la Escuela Militar de Sargentos, la mandataria explicó que los recursos se aplican en obras carreteras, infraestructura hidráulica, limpieza de cauces, reconstrucción de puentes y relocalización de viviendas, con el objetivo de no solo reparar los daños, sino mejorar las condiciones previas en las comunidades afectadas.

- Publicidad - HP1

“No solamente fue la atención en el momento de las lluvias a la población, sino también la reconstrucción de las localidades, eso significa que van a quedar mejor que como estaban”, señaló la presidenta.

Sheinbaum detalló que Puebla, Veracruz e Hidalgo concentran la mayor parte de la inversión, al ser las entidades con mayores afectaciones, sin dejar de lado acciones en Querétaro y San Luis Potosí. Precisó que, tan solo en Puebla, entre 2026 y 2027 se invertirán adicionalmente 5 mil millones de pesos en distintos proyectos de infraestructura, al margen de los Programas para el Bienestar.

“La inversión total de la reconstrucción en los cinco estados es de alrededor de 13 mil millones de pesos y en el estado de Puebla son alrededor de 2 mil 500 millones”, explicó.

En el rubro carretero, se informó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes canaliza más de 2 mil millones de pesos para la rehabilitación de caminos federales y estatales, así como la intervención de puentes dañados. A ello se suma la inversión en caminos artesanales y el programa MegaBachetón, que contempla trabajos de pavimentación, bacheo y señalización en cientos de kilómetros.

En materia hídrica, se destinan 579 millones de pesos para acciones en 19 municipios poblanos, que incluyen la reconstrucción y reforzamiento de redes de agua potable, sistemas de drenaje, obras de protección contra inundaciones y trabajos de desazolve y rectificación de cauces.

Respecto a vivienda, se reportó que más de 20 mil casas registraron daños mayores o totales, de las cuales 2 mil 267 requieren relocalización en 53 localidades de 11 municipios. Para ello, se cuenta con una reserva territorial identificada y se prevé que la construcción de nuevas viviendas inicie en febrero, mientras se realizan censos socioeconómicos y asambleas informativas.

Las autoridades federales indicaron que las licitaciones de las principales obras comenzarán a partir de marzo, como parte del proceso integral de reconstrucción y prevención ante futuros fenómenos meteorológicos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.