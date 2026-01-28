Destaca Sheinbaum ventajas del T-MEC y electrónica tras alza de 7.6% en exportaciones

Publicidad - LB2 -

México exportó más de lo que importó en 2025, fortaleciendo la balanza comercial y la economía nacional.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el incremento de 7.6 por ciento en las exportaciones totales durante 2025 se explica por las ventajas competitivas de México, su cercanía con Estados Unidos, la vigencia del T-MEC y el crecimiento de industrias estratégicas, particularmente la electrónica.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el desempeño exportador no solo refleja el marco comercial regional, sino factores estructurales que colocan al país en una posición favorable frente a otras economías, especialmente por la logística y la integración productiva con América del Norte.

“Hubo otras industrias que aumentaron de manera significativa, como la electrónica. Eso tiene que ver no solamente con el Tratado Comercial, sino con las ventajas competitivas que tiene México frente a otros países; entre otras, la cercanía”, puntualizó.

Sheinbaum destacó que la balanza comercial fue favorable en 2025, al registrar exportaciones superiores a las importaciones, lo que consideró un indicador positivo para la economía nacional y para la estabilidad macroeconómica del país.

“Exportamos más de lo que importamos, eso siempre es bueno para la economía”, aseguró.

La presidenta subrayó que el crecimiento observado en sectores como la industria electrónica confirma la capacidad de México para atraer inversión, integrarse a cadenas globales de valor y aprovechar el nearshoring, en un contexto internacional marcado por la relocalización productiva y la competencia entre regiones.

Finalmente, señaló que estos resultados respaldan la estrategia económica del país, orientada a consolidar la relación comercial con Estados Unidos y Canadá, fortalecer sectores de alto valor agregado y mantener un desempeño positivo del comercio exterior.

