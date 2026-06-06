Destaca Sheinbaum impacto de Jóvenes Construyendo el Futuro en acceso al empleo digno

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La presidenta afirmó que el programa ha beneficiado a más de 3.5 millones de jóvenes desde 2019 con capacitación laboral y apoyo económico.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó los resultados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, al señalar que su principal objetivo es brindar experiencia laboral a las nuevas generaciones y garantizar su acceso al empleo digno como un derecho.

Durante una asamblea realizada en Xalapa, Veracruz, la mandataria sostuvo que el programa ha permitido que millones de jóvenes obtengan experiencia profesional durante un año de capacitación en centros de trabajo, fortaleciendo sus posibilidades de incorporarse al mercado laboral.

“Este Programa tiene ese objetivo, que tengan al menos un año de experiencia”.

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Sheinbaum afirmó que la estrategia forma parte de una visión de gobierno orientada a ampliar derechos y generar condiciones para que las y los jóvenes accedan a oportunidades educativas y laborales en condiciones de igualdad.

De acuerdo con cifras presentadas durante el evento, entre 2019 y 2026 el programa ha beneficiado a más de 3.5 millones de jóvenes en todo el país, con una inversión acumulada superior a los 170 mil millones de pesos.

La subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Quiahuitl Chávez Domínguez, informó que las y los participantes reciben un apoyo económico mensual equivalente al salario mínimo vigente, además de contar con cobertura de seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La presidenta también destacó que el Gobierno de México trabaja en la ampliación de espacios educativos en los niveles medio superior y superior mediante diversas instituciones públicas, con el objetivo de fortalecer el acceso a la educación.

“El acceso a la educación es un derecho. El acceso a la salud es un derecho. El acceso al empleo digno es un derecho”.

Durante su intervención, la mandataria recordó su participación en movimientos estudiantiles relacionados con la defensa de la educación pública y reiteró que su administración mantiene como prioridad la ampliación de derechos para la juventud mexicana.

Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, reconoció la relevancia del programa para la formación y desarrollo de las nuevas generaciones, mientras que beneficiarios compartieron experiencias sobre el impacto que ha tenido en su desarrollo profesional y económico.

El encuentro formó parte de las actividades de seguimiento a los programas sociales impulsados por el Gobierno de México y a las estrategias dirigidas a fortalecer las oportunidades de capacitación y empleo para las juventudes del país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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