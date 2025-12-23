Desecha juez amparo interpuesto por César Duarte

Publicidad - LB2 -

El exgobernador permanece en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano por el delito de lavado de dinero.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – Un juez federal desechó de manera definitiva el amparo promovido por el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, en el que argumentaba una presunta privación ilegal de la libertad, al no haber ratificado la demanda correspondiente.

- Publicidad - HP1

La resolución fue emitida este martes 23 de diciembre de 2025 por Alejandro Latorre Lozano, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, quien determinó tener por no presentada la demanda de garantías, lo que dejó sin efectos la suspensión de plano que se había concedido inicialmente contra actos atribuidos a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida (…) queda sin efectos la suspensión de plano decretada en favor de los impetrantes del amparo”, resolvió el juzgador.

Con esta determinación judicial, César Duarte permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el Altiplano, donde se encuentra desde que fue vinculado a proceso el pasado 13 de diciembre, fecha en la que también se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

La causa penal contra el exmandatario estatal deriva de investigaciones que lo señalan por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero, relacionado con el supuesto desvío de alrededor de 96 millones de pesos entre los años 2012 y 2016.

De acuerdo con las indagatorias, los recursos habrían sido canalizados mediante dos empresas presuntamente vinculadas a su nombre, y formaban parte de un programa de apoyo al campo administrado por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua durante su gestión.

César Duarte Jáquez, originario de Hidalgo del Parral, fue diputado federal y presidente de la Cámara de Diputados, antes de asumir la gubernatura de Chihuahua en 2010, cargo que ocupó hasta 2016. Tras concluir su administración, ha enfrentado diversos procesos penales relacionados con presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.