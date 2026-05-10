Desea Sheinbaum felicidad y reconocimiento a las madres mexicanas

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Presidenta destaca el valor del trabajo de cuidados y afirma que “es tiempo de mujeres”

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de reconocimiento y afecto a las madres mexicanas, en el que destacó la importancia del trabajo de cuidados y aseguró que “es tiempo de mujeres”.

A través de sus redes sociales, la mandataria expresó sus deseos de bienestar para las madres del país y subrayó el papel que desempeñan en la construcción de una sociedad más justa.

“Deseo de corazón que todas las mamás mexicanas reciban todos los días el cariño, la alegría y la dicha que merecen”

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Sheinbaum señaló que la felicidad sembrada diariamente por las madres debe regresar “multiplicada en abrazos, sonrisas y momentos hermosos junto a quienes más aman”.

En su publicación, la presidenta también hizo énfasis en la necesidad de reconocer y valorar las labores de cuidado que realizan millones de mujeres en México.

“Es tiempo de mujeres y nos toca reconocer, compartir y valorar el trabajo de cuidados que realizan todos los días”

La mandataria sostuvo que visibilizar y compartir estas responsabilidades representa una forma de construir un país más justo y con mayor bienestar social.

El mensaje fue difundido acompañado de un saludo dirigido a las madres mexicanas con motivo de las celebraciones por el Día de las Madres.