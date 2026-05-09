Firma Sheinbaum restitución de tierras al pueblo Yaqui y anuncia plan agrícola en Sonora

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La presidenta entregó nuevas hectáreas al pueblo Yaqui e inauguró un comedor escolar en San Ignacio Río Muerto.

San Ignacio Río Muerto, Son. (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este sábado una gira de trabajo en Sonora como parte del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, donde firmó un decreto para la restitución de 239 hectáreas de tierras y anunció nuevas acciones para fortalecer la producción agrícola y pesquera de la región.

Con esta nueva entrega, suman ya 45 mil 794 hectáreas restituidas al pueblo Yaqui durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, informó el Gobierno Federal.

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Durante el evento, la mandataria también inauguró el Comedor Escolar de la Niñez en Bahía de Lobos y supervisó avances relacionados con el acueducto y obras hidráulicas destinadas a las comunidades indígenas.

“Hoy vinimos hasta aquí para tres acciones particulares del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui: entregar prácticamente toda la obra del acueducto, una nueva recuperación de tierras y este comedor para niñas y niños que van a la escuela”.

Sheinbaum anunció además la creación de un plan de producción agrícola para fortalecer cultivos como el trigo y apoyar la actividad pesquera, para lo cual instruyó la participación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

La presidenta destacó que la administración federal reconoce el papel histórico de los pueblos originarios y recordó que la Constitución establece actualmente a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho.

Asimismo, criticó las posturas que reivindican figuras asociadas a la conquista española y señaló que la transformación del país implica reconocer y fortalecer a las comunidades originarias.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que entre 2019 y 2026 se han restituido más de 45 mil hectáreas al pueblo Yaqui mediante cinco decretos presidenciales, superando las metas iniciales del programa.

El director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, detalló que el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui acumula una inversión de 18 mil 356 millones de pesos, destinados a infraestructura hidráulica, caminos, comedores escolares, apoyo pesquero y obras comunitarias.

Durante el acto también participaron el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y autoridades tradicionales del pueblo Yaqui, quienes reconocieron la continuidad del programa federal en favor de las comunidades indígenas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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