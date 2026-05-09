Anuncia Pérez Cuéllar próxima licitación para Centro Comunitario México Imparable

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El proyecto se construirá en Rancho Anapra con aportaciones del Gobierno Federal y del Municipio de Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, informó que el Gobierno Federal se encuentra próximo a lanzar la licitación para la construcción del Centro Comunitario “México Imparable”, proyecto que estará ubicado en el sector de Rancho Anapra.

El alcalde detalló que la Federación aportará 10 millones de pesos para la operación del espacio, mientras que el Municipio invertirá 150 millones de pesos para su construcción.

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El nuevo centro comunitario será edificado a un costado de la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) y cercano a una laguna ubicada en esa zona del poniente de la ciudad.

“Son 10 millones, pero luego la operación es del Gobierno de México, ellos estarán pagando la nómina del personal que estará atendiendo ahí”.

Pérez Cuéllar explicó que ya fue firmado el convenio correspondiente y que actualmente se trabaja en la integración del expediente administrativo para avanzar con el proceso de licitación.

Asimismo, indicó que será el Gobierno Federal quien emita la convocatoria y adjudique los trabajos para la construcción del inmueble.

El edil señaló que el Centro Comunitario “México Imparable” estará enfocado principalmente en la atención a jóvenes, con servicios relacionados con salud mental, orientación y acompañamiento comunitario.

El proyecto forma parte de las acciones conjuntas entre el Municipio de Juárez y el Gobierno de México para ampliar la infraestructura social y de atención comunitaria en sectores vulnerables de la ciudad.

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