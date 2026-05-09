Asegura Bonilla que reuniones en Estados Unidos tuvieron aval institucional

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El alcalde de Chihuahua afirmó que todos los encuentros fueron informados y acompañados por la Cancillería mexicana.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, respondió a los señalamientos surgidos desde el ámbito federal por sus reuniones sostenidas en Estados Unidos y aseguró que cada encuentro realizado en territorio norteamericano contó con conocimiento, respaldo y acompañamiento de autoridades diplomáticas mexicanas.

Las declaraciones del alcalde surgieron luego de que durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum se mencionaran acuerdos de colaboración en materia de seguridad entre autoridades locales mexicanas y organismos estadounidenses.

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Bonilla afirmó que existe evidencia pública sobre las reuniones y sostuvo que todas se desarrollaron dentro de los canales institucionales correspondientes.

El edil recordó que el convenio de colaboración firmado en Nueva York durante 2024 entre corporaciones policiales fue impulsado por el entonces cónsul de México, Jorge Islas, además de contar con la participación de representantes diplomáticos mexicanos.

Asimismo, explicó que durante su gira de trabajo en Washington D.C. en 2025 sostuvo inicialmente una reunión con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, quien —dijo— tenía pleno conocimiento de la agenda que desarrollaría.

Bonilla consideró que existe una intención de generar polémica política alrededor del tema y acusó que incluso se ha difundido información incompleta sobre el contexto de dichos encuentros.

“Pónganse aunque sea a googlear”.

El tema tomó relevancia nacional luego de que desde Palacio Nacional se planteara revisar los acercamientos entre autoridades locales mexicanas y agencias estadounidenses en temas de seguridad y cooperación institucional.

Pese a ello, el alcalde reiteró que todas las reuniones se realizaron de manera oficial y con conocimiento de las autoridades diplomáticas mexicanas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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