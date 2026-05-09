Encabeza el PAN preferencias rumbo a la alcaldía de Chihuahua en 2027

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Encuesta de Vernier coloca a Rafa Loera y Manque Granados al frente en el PAN; Brenda Ríos lidera en Morena.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Una encuesta de la firma Vernier dada a conocer este 7 de mayo colocó al Partido Acción Nacional (PAN) al frente de las preferencias electorales rumbo a la elección por la Presidencia Municipal de Chihuahua en 2027, con una ventaja superior a los 17 puntos sobre Morena.

El estudio, elaborado mediante 6 mil 500 encuestas bajo metodología CAP I probabilística y un margen de error de +/- 4.2 por ciento, ubica al PAN con el 48.4 por ciento de la intención de voto, mientras Morena alcanza el 31.2 por ciento.

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En tercer lugar aparece el PRI con 7.6 por ciento, seguido de Movimiento Ciudadano con 2.9 por ciento, PT con 1.8 por ciento y PVEM con 0.9 por ciento. Un 7.2 por ciento de las personas consultadas indicó no haber decidido aún su voto.

Dentro de Acción Nacional, el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, aparece como el perfil mejor posicionado rumbo a la candidatura por la alcaldía capitalina.

Los resultados internos del PAN colocan a Rafael Loera con 27.4 por ciento de las preferencias, seguido por María Angélica “Manque” Granados con 23.2 por ciento y Santiago de la Peña Grajeda con 21.6 por ciento.

La medición también refleja que el exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, dejó de figurar entre los primeros lugares, luego de haber aparecido en anteriores ejercicios demoscópicos relacionados con la contienda municipal.

En Morena, la diputada federal Brenda Ríos Prieto encabeza las preferencias internas con 37.6 por ciento, seguida por el exalcalde Marco Quezada con 29.8 por ciento y Miguel Riggs con 8.2 por ciento.

El estudio señala además que persiste un porcentaje importante de ciudadanos que aún no define candidatura o partido de preferencia, escenario que podría modificar el panorama político conforme avance el proceso rumbo a 2027.

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