Abandona ex candidato del PAN a uno de los heridos en accidente ocurrido en campaña

Los familiares de Leonardo Salas, exigen a Manuel Dick Alarcón, ex candidato a diputado federal, mantenga el apoyo para la atención medica de su correligionario accidentado en la carretera de Ascensión a Janos el pasado 19 de mayo.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) – Familiares de uno de los jóvenes afectados en un accidente ocurrido durante la campaña a diputado de Manuel Dick Alarcón, denunciaron que a su consanguíneo se le ha abandonado y que se ha dejado de prestarle la atención médica en un nosocomio de esta frontera en donde era atendido por las lesiones sufridas el pasado 19 de mayo.

El señalamiento es que Manuel Dick Alarcón se negó a continuar pagando los gastos médicos bajo el argumento de que ya no tenía recursos financieros.

El afectado Leonardo Salas, sufrió severas lesiones por fracturas en cuello y piernas en la carretera de Janos- Ascensión cuando, en compañía del entonces candidato y otras personas, volcaron sobre la carretera cuando realizaban labores de proselitismo.

En un inicio Salas fue llevado al Hospital General, posteriormente por sus lesiones fue cambiado al Hospital Ángeles donde hasta este jueves Alarcón cubrió la cuenta y le notificó a la familia que ya no tenía recursos para pagar más atención médica.

La situación despertó la inconformidad de empleados y personal del Hospital General que consideran inadecuados los traslados a ese nosocomio por las lesiones severas que tiene Salas, que incluso ponen en riesgo su vida.

“Requiere atención de especialistas que no se tienen en el Hospital General, pero Leo se niega a reclamar a la persona que es responsable del accidente”, dijo una enfermera.

“Yo estoy consciente que no es por ese motivo de que son funcionarios, no sé cómo se les llame, son políticos pues, no creo que no tengan para pagar, es su responsabilidad”, agregó.

Los familiares de dos de los jóvenes que fueron hospitalizados en el IMSS 66 reclamaron ese mismo día una mejor atención y fueron hospitalizados en el Centro Médico.

De los heridos, la situación de Leonardo Salas es crítica, incluso el reporte médico indica que su vida corre riesgo, lo que ha molestado de manera severa a los familiares, quienes exigen el apoyo del PAN para darle la atención necesaria.

