Balean en Culiacán vivienda atribuida a Rubén Rocha Moya

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El inmueble ubicado en el fraccionamiento Las Quintas se encontraba deshabitado; no se reportaron personas lesionadas.

Culiacán, Sin. (ADN/Arturo Hernández) – Una vivienda presuntamente propiedad del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue atacada a balazos la mañana de este sábado en el fraccionamiento Las Quintas, en la ciudad de Culiacán.

De acuerdo con reportes de autoridades policiacas, el inmueble de tres niveles, ubicado sobre la calle Lago de Cuitzeo, se encontraba deshabitado desde hace tiempo cuando ocurrió el ataque armado.

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Testigos señalaron que un grupo de hombres armados arribó al lugar y realizó múltiples detonaciones con armas de alto poder, provocando daños visibles en la fachada de la vivienda.

Tras el ataque no se reportaron personas lesionadas, mientras corporaciones de seguridad acudieron a la zona para asegurar el área e iniciar las investigaciones correspondientes.

El hecho ocurre en medio de un contexto de violencia registrado en las últimas semanas en la capital sinaloense, donde se han reportado distintos ataques contra inmuebles y hechos relacionados con grupos delictivos.

Asimismo, el caso se da luego de que Rubén Rocha Moya solicitara licencia temporal al cargo el pasado 1 de mayo, en medio de investigaciones abiertas por autoridades mexicanas y señalamientos provenientes de instancias estadounidenses relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado.

Testigos indicaron que la vivienda tenía tiempo sin ser habitada cuando ocurrieron las detonaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni se ha confirmado públicamente el paradero del mandatario con licencia y su familia.

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