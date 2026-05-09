Realiza IPACULT jornada de limpieza en el Parque Ramón Rayón

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Personal municipal y vecinos participaron en labores de saneamiento y reforestación en Villa Residencial del Real II.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las acciones del programa “Juárez Amanece Limpio”, personal del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) participó en una jornada de limpieza en el Parque Ramón Rayón, ubicado en la colonia Villa Residencial del Real II.

La directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, informó que las actividades forman parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para fortalecer el cuidado del medio ambiente y la recuperación de espacios públicos.

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La funcionaria recordó que previamente en este parque se inició la elaboración de un mural conmemorativo por el Día de la Madre Tierra, por lo que ahora los trabajos continuaron con la limpieza integral del área y del dique cercano.

Durante la jornada, trabajadores municipales y vecinos realizaron el retiro de basura, maleza, llantas, animales muertos y diversos residuos acumulados en el lugar.

Asimismo, se efectuó la plantación de árboles endémicos en coordinación con la Dirección de Parques y Jardines, dependencia que proporcionó las especies vegetales a petición de habitantes del sector.

En las labores participaron empleados del IPACULT, personal de la Dirección de Limpia y residentes de la colonia, quienes colaboraron en las acciones de saneamiento y mejoramiento urbano.

La directora del instituto señaló que este tipo de actividades buscan no solo mejorar la imagen de los espacios públicos, sino también fomentar la conciencia ambiental y el cuidado de las áreas verdes entre la ciudadanía.

El Gobierno Municipal indicó que estas acciones forman parte de la estrategia encabezada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar para promover entornos más limpios y seguros en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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