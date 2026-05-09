Limpian diques de Villas del Sur con apoyo de vecinos y Ejército Mexicano

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Retiraron más de 2 mil 500 toneladas de basura como parte del programa “Juárez Amanece Limpio”

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Empleados municipales, vecinos de la colonia Villas del Sur y elementos del Ejército Mexicano participaron este sábado en labores de limpieza de cinco diques del sector, como parte del programa “Juárez Amanece Limpio”.

Durante la jornada acudió el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien supervisó las acciones realizadas en la zona y reconoció la participación de organizaciones civiles, empresas y agrupaciones que se sumaron a los trabajos comunitarios.

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Entre las asociaciones y organismos participantes se encuentran AMPI, CEMIC, Smart, Punsa, Unión Caromo, Sellomex, Grupo Gema, Anglo, Unión de Yonkeros, Yvasa y American Industrias, además del Consejo Nacional de Estudiantes y Arquitectos recién egresados de la República Mexicana y distintos colegios de ingenieros.

“Agradezco y reconozco el apoyo de los empleados de Desarrollo Urbano y de la Dirección de Servicios Públicos”.

El alcalde destacó la importancia de mantener el trabajo conjunto entre ciudadanía, autoridades y sector privado para conservar en mejores condiciones los espacios públicos de la ciudad.

La directora de Desarrollo Urbano, Claudia Morales, informó que durante la intervención se retiraron 2 mil 542 toneladas de basura, además de realizar fumigación contra vectores, mantenimiento y pintura de juegos infantiles, así como la siembra de 20 árboles.

Las acciones de limpieza también se extendieron a distintas colonias del suroriente de Ciudad Juárez, entre ellas Las Almeras, Puente Bravo, Terranova, Valle de los Olivos, Puente Alto, Los Arcos, Colonial del Sur y Villa Residencial del Real.

Por su parte, la vecina Angélica Soto agradeció las labores efectuadas en el sector y reconoció el impacto de los trabajos realizados en la colonia.

“Gracias por la limpieza de estos diques y calles de este fraccionamiento, antes estábamos muy olvidados, ni siquiera aparecíamos en el mapa, pero ahora gracias al municipio que nos volteó a ver”.

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