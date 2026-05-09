Concluye mañana Pequeñópolis 2026 en el Parque DIF de Ciudad Juárez

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El espacio recreativo y educativo ofrecerá este fin de semana sus últimas actividades para niñas y niños.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este sábado y domingo se llevarán a cabo las últimas actividades de Pequeñópolis 2026, evento organizado por el DIF Municipal que durante varias semanas ha ofrecido experiencias recreativas y educativas para niñas y niños en Ciudad Juárez.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, invitó a las familias juarenses a aprovechar el cierre de actividades y acudir al parque para participar en las dinámicas y módulos interactivos instalados en el lugar.

“Estamos contentos de tener las actividades y todavía hay tiempo para que nos visiten. Es un espacio seguro y muy familiar donde los niños pueden aprender de manera práctica y divertida sobre distintas actividades y oficios”.

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En el parque participan distintas dependencias municipales, entre ellas Limpia, Alumbrado Público, Seguridad Vial, Seguridad Pública, Rescate y Bomberos, además de organismos educativos y recreativos como La Rodadora.

El funcionario explicó que el objetivo principal de Pequeñópolis es ofrecer a los menores una experiencia didáctica que les permita conocer diversas profesiones y fomentar valores relacionados con la convivencia y la participación ciudadana.

Asimismo, reconoció la colaboración de instituciones y empresas que se han sumado a las actividades impulsadas por el DIF Municipal durante esta edición del evento.

Pequeñópolis 2026 se desarrolla en el Parque DIF, ubicado sobre la avenida Heroico Colegio Militar y calle Costa Rica, donde permanecerán abiertas las actividades durante este fin de semana como parte del cierre del programa.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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