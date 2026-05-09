Mueren dos personas tras choque contra puente en Arroyo Colorado

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El accidente ocurrió la mañana del sábado en Ciudad Juárez; las víctimas fallecieron en el lugar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Dos personas perdieron la vida la mañana de este sábado luego de un accidente automovilístico registrado en la colonia Arroyo Colorado, informó la Dirección General de Protección Civil.

Elementos operativos de la dependencia acudieron al sitio tras recibir un llamado de emergencia relacionado con un percance vial en ese sector de la ciudad.

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Al llegar al lugar, los cuerpos de emergencia localizaron un vehículo impactado contra el muro de contención de un puente, por lo que paramédicos realizaron la valoración de los ocupantes.

Tras la revisión médica, se confirmó que las dos personas involucradas ya no presentaban signos vitales, por lo que el área fue resguardada mientras se desarrollaban las labores correspondientes por parte de las autoridades.

Las corporaciones de auxilio y seguridad permanecieron en la zona para realizar maniobras de recuperación y asegurar el perímetro, además de iniciar las diligencias para determinar las causas del accidente.

Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para conducir con responsabilidad y atender las medidas preventivas al circular por la ciudad.

La dependencia recomendó respetar los límites de velocidad, evitar conducir bajo cansancio o distracciones, utilizar siempre el cinturón de seguridad y no manejar bajo los efectos del alcohol o cualquier otra sustancia.

Asimismo, exhortó a mantener distancia entre vehículos y extremar precauciones durante las primeras horas del día o en zonas con poca visibilidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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