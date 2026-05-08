Promueve Municipio calendario ambiental de mayo para fortalecer conciencia ecológica

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La Coordinación de Resiliencia difundirá fechas conmemorativas relacionadas con biodiversidad, reciclaje y cuidado ambiental.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Resiliencia del Municipio dio a conocer el calendario ambiental correspondiente al mes de mayo, con el objetivo de promover la conciencia ecológica y fortalecer la cultura ambiental entre la población de Ciudad Juárez.

La titular de la dependencia, Yesenia Arlet Hidalgo, informó que estas fechas internacionales buscan generar reflexión sobre el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente y fomentar prácticas sostenibles desde los hogares, escuelas y espacios laborales.

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La funcionaria explicó que el calendario contempla conmemoraciones relacionadas con biodiversidad, reciclaje, ahorro de energía y protección de especies, temas considerados prioritarios dentro de la agenda ambiental impulsada por el Municipio.

Entre las fechas destacadas se encuentra el 9 de mayo, Día Internacional de las Aves Migratorias, enfocado en sensibilizar sobre la importancia de conservar humedales y áreas verdes utilizadas por distintas especies durante sus recorridos.

Asimismo, el 16 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Luz, fecha orientada a promover el uso eficiente de energía y la reducción de contaminación lumínica en las ciudades.

La Coordinación de Resiliencia recordó además que el 17 de mayo corresponde al Día Internacional del Reciclaje, mientras que el 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las Abejas, con el propósito de resaltar la relevancia de los polinizadores para la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

El calendario ambiental también incluye el 22 de mayo, Día Internacional de la Diversidad Biológica, enfocado en promover la protección de flora y fauna en distintas regiones del mundo.

“Estas fechas representan una oportunidad para reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones cotidianas en el entorno”, señaló Yesenia Arlet Hidalgo.

La dependencia informó que mantendrá difusión permanente de estas conmemoraciones mediante redes sociales y espacios informativos, con la intención de acercar contenidos ambientales a distintos sectores de la comunidad.

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