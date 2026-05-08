Beneficia Presupuesto Participativo a asociación civil Los Ojos de Dios

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La organización recibió apoyo para infraestructura, equipo médico y sistemas de energía mediante proyectos respaldados por la ciudadanía.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La asociación civil Los Ojos de Dios fue beneficiada con recursos del programa de Presupuesto Participativo del Gobierno Municipal, mediante proyectos enfocados en mejorar la atención médica y operativa que brinda a menores con discapacidad neurológica y enfermedades degenerativas.

Durante la entrega simbólica de apoyos, el cofundador de la asociación, Gerardo Rivera, destacó que después de más de dos décadas de gestión, fue en la actual administración municipal cuando sus proyectos fueron incluidos y respaldados por la ciudadanía.

“Pasaron 21 años después de tocar puertas, hasta que en esta administración aceptaron nuestro proyecto en el Presupuesto Participativo”, expresó.

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Rivera señaló que entre los apoyos obtenidos se encuentran un sistema fotovoltaico, equipamiento para lavandería, camas de hospital, sillas de ruedas adaptadas y equipo médico especializado, además del inicio de un sistema de circuito cerrado para fortalecer la operación del albergue.

La directora de Salud Municipal, Daphne Santana Fernández, destacó que estos proyectos reflejan el impacto de la participación ciudadana y la colaboración entre sociedad y gobierno.

La funcionaria informó que uno de los proyectos consistió en la instalación de un sistema fotovoltaico con una inversión de 2 millones 500 mil pesos, mientras que el equipamiento de lavandería recibió una asignación de un millón de pesos.

Los Ojos de Dios es considerado el único albergue médico especializado del país enfocado en la atención de menores en situación de abandono con discapacidad neurológica y enfermedades degenerativas.

Actualmente, la asociación brinda atención permanente a 50 menores internos y ofrece servicios a aproximadamente 150 beneficiarios externos que requieren apoyo médico y terapéutico especializado.

“Gracias porque no nos ven como un donativo, sino como apoyo a una institución”, manifestó Gerardo Rivera.

En el evento participaron también el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes, y la subdirectora operativa, Edith Castro Vélez.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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