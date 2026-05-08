Refuerza Tesorería atención ciudadana con módulos móviles en el suroriente

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La unidad móvil brindará servicios este sábado en Rincones de Salvarcar para facilitar pagos y trámites municipales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Tesorería Municipal ampliará este fin de semana su cobertura de atención en el suroriente de Ciudad Juárez mediante módulos móviles, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la realización de pagos y trámites municipales.

La directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que el servicio continuará operando como parte de las estrategias de atención implementadas por el Gobierno Municipal, en coordinación con programas comunitarios y jornadas itinerantes.

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La funcionaria explicó que la unidad móvil de Tesorería estará disponible este sábado 9 de mayo en el Centro Comunitario Rincones de Salvarcar, ubicado en el cruce de las calles Alberto Guajardo y América del Norte, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Romero Aguilar señaló que este esquema busca acercar los servicios municipales a sectores donde el acceso a oficinas centrales puede representar una dificultad para las familias.

Asimismo, indicó que durante jornadas anteriores se registró una participación favorable de contribuyentes que aprovecharon descuentos en recargos del Impuesto Predial y reducciones en multas municipales.

“Con esta jornada concluye la primera etapa del programa de módulos móviles”, informó la directora de Ingresos.

La funcionaria adelantó que en las próximas semanas se prevé el arranque de nuevas rutas y puntos de atención en distintos sectores de la ciudad, especialmente en zonas alejadas de la Presidencia Municipal.

La Tesorería Municipal invitó a habitantes de Rincones de Salvarcar y colonias cercanas a acudir al módulo móvil para realizar trámites y aprovechar los beneficios disponibles sin necesidad de trasladarse a oficinas centrales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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