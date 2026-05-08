Capacita IMM a personal del Instituto de la Juventud sobre violencia digital

Publicidad - LB2 -

La formación abordó violencia de género, grooming, sexting y delitos contra la intimidad sexual en redes sociales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) impartió una capacitación dirigida al personal del Instituto Municipal de la Juventud de Juárez (IMJJ), con el objetivo de fortalecer herramientas para la prevención y atención de casos relacionados con violencia digital y violencia de género.

Durante las actividades, la coordinadora del área de Prevención del IMM, Joceline Quiñonez Calderón, desarrolló el tema “Tipos y modalidades de violencia”, enfocado en identificar situaciones de riesgo y promover acciones preventivas entre las juventudes.

- Publicidad - HP1

Asimismo, la coordinadora del área de Comunicación del IMM, Alexia Buendia Peña, impartió la ponencia “Violencia digital”, donde explicó conceptos relacionados con grooming, sexting y delitos contra la intimidad sexual cometidos a través de redes sociodigitales.

“La violencia machista también se traslada al entorno digital. Las redes sociodigitales no crean la misoginia desde cero, pero sí pueden amplificarla y normalizarla”, señaló Buendia Peña.

La especialista destacó que muchas juventudes enfrentan contextos de aislamiento o falta de comunidad, por lo que resulta importante comprender cómo los espacios digitales influyen en las relaciones personales y en las dinámicas de violencia.

El IMM informó que estas capacitaciones forman parte de las acciones orientadas a incorporar la perspectiva de género dentro de la administración municipal y fortalecer la atención institucional hacia mujeres y juventudes.

La dependencia reiteró que la prevención y la identificación temprana de conductas de violencia digital son fundamentales para generar entornos más seguros dentro y fuera de las plataformas digitales.

Con estas acciones, el Instituto Municipal de las Mujeres busca impulsar procesos de sensibilización y formación entre dependencias municipales para atender problemáticas relacionadas con violencia de género y derechos digitales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.