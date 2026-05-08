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Capacita IMM a personal del Instituto de la Juventud sobre violencia digital

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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La formación abordó violencia de género, grooming, sexting y delitos contra la intimidad sexual en redes sociales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) impartió una capacitación dirigida al personal del Instituto Municipal de la Juventud de Juárez (IMJJ), con el objetivo de fortalecer herramientas para la prevención y atención de casos relacionados con violencia digital y violencia de género.

Durante las actividades, la coordinadora del área de Prevención del IMM, Joceline Quiñonez Calderón, desarrolló el tema “Tipos y modalidades de violencia”, enfocado en identificar situaciones de riesgo y promover acciones preventivas entre las juventudes.

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Asimismo, la coordinadora del área de Comunicación del IMM, Alexia Buendia Peña, impartió la ponencia “Violencia digital”, donde explicó conceptos relacionados con grooming, sexting y delitos contra la intimidad sexual cometidos a través de redes sociodigitales.

“La violencia machista también se traslada al entorno digital. Las redes sociodigitales no crean la misoginia desde cero, pero sí pueden amplificarla y normalizarla”, señaló Buendia Peña.

La especialista destacó que muchas juventudes enfrentan contextos de aislamiento o falta de comunidad, por lo que resulta importante comprender cómo los espacios digitales influyen en las relaciones personales y en las dinámicas de violencia.

El IMM informó que estas capacitaciones forman parte de las acciones orientadas a incorporar la perspectiva de género dentro de la administración municipal y fortalecer la atención institucional hacia mujeres y juventudes.

La dependencia reiteró que la prevención y la identificación temprana de conductas de violencia digital son fundamentales para generar entornos más seguros dentro y fuera de las plataformas digitales.

Con estas acciones, el Instituto Municipal de las Mujeres busca impulsar procesos de sensibilización y formación entre dependencias municipales para atender problemáticas relacionadas con violencia de género y derechos digitales.

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