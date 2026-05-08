Invita Desarrollo Urbano a cierre de jornada de limpieza en Villas del Sur

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Autoridades municipales convocan a ciudadanía y empresas a participar en el cierre del programa Juárez Amanece Limpio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Urbano invitó a la ciudadanía, empresas y asociaciones civiles a participar este sábado 9 de mayo en el cierre de actividades del programa Juárez Amanece Limpio en la colonia Villas del Sur.

La jornada se realizará a partir de las 9:00 de la mañana, luego de casi dos semanas de labores de rehabilitación urbana y limpieza desarrolladas en distintos espacios públicos del sector.

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La titular de la dependencia, Claudia Morales Medina, informó que desde el pasado 27 de abril se llevaron a cabo acciones integrales en áreas ubicadas entre las calles Facundo de Zuviría, Unesco y Miguel de la Madrid.

Entre los resultados alcanzados se encuentra el retiro de mil 938 toneladas de desechos, además de trabajos de limpieza y desazolve en cinco diques de la zona.

“Este tipo de acciones reflejan lo que se puede lograr cuando sociedad y Gobierno trabajan unidos”, expresó Morales Medina.

La funcionaria destacó que las labores fueron posibles gracias a la participación conjunta de dependencias municipales, empresarios, cámaras empresariales y habitantes del sector.

Durante la intervención también se realizaron fumigaciones contra vectores, retiro de escombro y neumáticos, rehabilitación de parques, plantación de árboles y mantenimiento de juegos infantiles.

Asimismo, se aplicaron aproximadamente 2 mil 700 metros lineales de pintura en guarniciones y se colocó cáscara de nuez en áreas verdes como parte de los trabajos de mejoramiento urbano.

En las actividades participaron empresas y organismos como American Industries, Grupo Gema, Anglo Constructora, Unión de Yonkeros, YVASA, Sellomex, AMPI y CMIC, entre otros.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a la comunidad para sumarse al cierre de la jornada y participar en las acciones de recuperación y mantenimiento de espacios públicos en Villas del Sur.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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