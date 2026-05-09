Pronostican temperaturas de hasta 34 grados este sábado en Ciudad Juárez

Protección Civil mantiene aviso por calor y viento ligero a moderado durante el fin de semana.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que este sábado 9 de mayo se prevé una temperatura máxima de 34 grados centígrados en Ciudad Juárez, con condiciones mayormente soleadas y ambiente caluroso.
De acuerdo con el pronóstico emitido por la dependencia, durante el día se esperan vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar velocidades de entre 26 y 32 kilómetros por hora.
La probabilidad de lluvia se mantiene mínima, con posibilidades estimadas entre 0 y 2 por ciento para este sábado.
Para la noche se contempla una temperatura mínima de 20 grados centígrados, además de cielo mayormente despejado y condiciones similares de viento en distintos sectores de la ciudad.
Protección Civil indicó que las condiciones calurosas continuarán durante los próximos días, acompañadas de viento ligero a moderado.
El pronóstico para el domingo prevé nuevamente una temperatura máxima de 34 grados y mínima de 19 grados centígrados, con ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y cielo soleado.
En tanto, para el lunes se espera una ligera disminución en la temperatura, con máxima de 32 grados y mínima de 19 grados centígrados, además de ráfagas de viento de entre 26 y 40 kilómetros por hora.
La dependencia recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar exposición prolongada al sol en las horas de mayor intensidad y tomar precauciones ante las condiciones ventosas previstas para el fin de semana.
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