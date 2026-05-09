Instalan nuevos Puntos Limpios en colonias del suroriente de Juárez

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Los contenedores operarán durante el fin de semana para recibir tiliches y residuos voluminosos sin costo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte del programa “Juárez Amanece Limpio”, el Gobierno Municipal instaló nuevos Puntos Limpios en distintos sectores del suroriente de la ciudad, con el propósito de facilitar a las familias la disposición gratuita de tiliches y residuos voluminosos.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que los contenedores fueron colocados en el fraccionamiento Villa Residencial del Real, sobre la calle Cañón de Urique, entre Cañón de Cerocahui y Privada Ojinaga.

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También fueron habilitados espacios en el fraccionamiento Terranova, sobre Libramiento Regional entre Tierra Negra y Tierra de Gigantes, así como en Villas del Sur, en el cruce de Villas de San Ángel y avenida Unesco.

Otro de los puntos opera en el fraccionamiento Colonial del Sur, en el cruce de las calles De Los Palacios y Eduarda Barbachano, con el objetivo de atender tanto a residentes de esa zona como a colonias cercanas.

“Invitamos a las familias juarenses a que aprovechen este servicio gratuito, práctico y responsable para disponer de sus tiliches y mantener limpias sus colonias”.

El funcionario explicó que tres de estos contenedores permanecen instalados desde la semana pasada y continuarán operando durante hoy, mañana y el lunes, aunque podrían extender su servicio hasta el martes en caso de ser necesario.

La Dirección de Limpia recordó además que la ciudadanía puede utilizar los cuatro Puntos Limpios Fijos distribuidos en distintos sectores de la ciudad, entre ellos el ubicado en la Dirección de Ecología, sobre avenida Universidad y Heroico Colegio Militar.

También permanecen habilitados los espacios localizados en Parajes del Sur, Salvárcar y en el Centro Comunitario de la UACJ, en el sector de Tierra de Fuego y avenida Lote Bravo.

“Estos espacios están disponibles cualquier día de la semana para que la población pueda desechar correctamente residuos voluminosos y contribuir al cuidado del entorno urbano”.

La dependencia municipal indicó que en estos sitios pueden depositarse llantas, muebles y diversos objetos en desuso, aunque está prohibido arrojar tierra, escombro o residuos peligrosos, además de restringirse el uso por parte de desponchadoras.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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