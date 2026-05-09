Celebran a madres juarenses en convivio organizado por “Amor por Juárez”

Cruz Pérez Cuéllar y Mayra Chávez convivieron con cientos de asistentes durante el festejo por el Día de las Madres.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de las celebraciones por el Día de las Madres, el equipo “Amor por Juárez” organizó un convivio dirigido a madres juarenses, evento al que asistieron el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y la delegada estatal de Bienestar, Mayra Chávez Jiménez.
Durante la actividad, autoridades y organizadores convivieron con cientos de asistentes, a quienes reconocieron por su labor dentro de las familias y su contribución al desarrollo de la comunidad fronteriza.
El alcalde Cruz Pérez Cuéllar felicitó a las madres de Ciudad Juárez y destacó el esfuerzo cotidiano que realizan en beneficio de sus hijos y sus hogares, además de compartir reflexiones personales sobre la influencia de su madre en su vida.
“Juárez es lo que es gracias, en gran medida, a las mamás y a las madres de familia”.
El edil también hizo un llamado a mantener la unidad y la organización ciudadana para continuar impulsando el crecimiento y desarrollo de la ciudad.
Por su parte, la delegada estatal de Bienestar, Mayra Chávez Jiménez, señaló que el convivio tuvo como propósito reconocer el trabajo y la dedicación de las mujeres juarenses, quienes diariamente participan en el fortalecimiento de sus familias y de la sociedad.
La funcionaria resaltó además el trabajo coordinado entre el equipo “Amor por Juárez” y distintos representantes sociales y políticos que colaboran en acciones de apoyo comunitario en Ciudad Juárez.
Durante el festejo, las asistentes disfrutaron de un ambiente familiar con desayuno, mensajes de felicitación y diversas dinámicas organizadas para conmemorar el Día de las Madres.
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