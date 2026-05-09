Celebra JMAS a madres trabajadoras con convivio por el Día de las Madres

Publicidad - LB2 -

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez organizó desayuno, música y actividades para reconocer a sus colaboradoras

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) realizó un convivio para celebrar el Día de las Madres y reconocer la labor de las trabajadoras que forman parte del organismo.

Durante el festejo, las asistentes participaron en un desayuno, actividades recreativas, dinámicas y entrega de obsequios en un ambiente de convivencia y compañerismo.

- Publicidad - HP1

Las madres trabajadoras agradecieron a la gobernadora Maru Campos y al director ejecutivo de la JMAS, Marco Licón, por la organización del evento, el cual tuvo como propósito destacar su esfuerzo y compromiso dentro de la institución.

Sarahí Estrada, jefa del Departamento de Almacenes, reconoció el ambiente laboral que prevalece dentro del organismo y agradeció la realización de este tipo de actividades.

“La Junta se caracteriza por hacernos sentir como una familia dentro del organismo”.

Por su parte, Kenia Echeverría, integrante del departamento médico y participante en una dinámica de karaoke, señaló que estos encuentros fortalecen la convivencia entre las madres que laboran en la dependencia.

“Es agradable que reconozcan nuestro trabajo tanto en la institución como en nuestros hogares. Es algo muy bonito que también nos ayuden a despejarnos de la rutina”.

Eva Núñez, del departamento de Aliados por el Agua, destacó también la cercanía que mantienen con la ciudadanía a través de su trabajo en distintas colonias de la ciudad, además de felicitar a las madres que forman parte de la institución.

La JMAS reiteró su reconocimiento a las madres trabajadoras y les deseó bienestar y momentos de convivencia junto a sus familias con motivo de esta celebración.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.