Claudia Sheinbaum: ¿La mujer que transformó la seguridad en la Ciudad de México?

La ex Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, desafía las dudas sobre su liderazgo y presenta su legado de transformación en la Ciudad de México.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Claudia Sheinbaum, reconocida por su mandato como Jefa de Gobierno en la Ciudad de México, es una figura que ha marcado un hito en la historia política del país. Durante su gobierno, logró reducir los delitos de alto impacto en un 58%, una cifra que sorprendió a muchos que dudaban de su capacidad por ser mujer. La ex mandataria relató su experiencia frente a simpatizantes de la Alcaldía Xochimilco, subrayando que el 2022, bajo su gobierno, fue el año con menos homicidios desde 1989.

En el marco de la lucha por la continuidad de la Cuarta Transformación (4T), Sheinbaum enfatizó el poder y la fortaleza de las mujeres en la vida pública de México. Haciendo hincapié en la importancia de los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, afirmó que el bienestar de la ciudadanía es alcanzable y es su principal objetivo.

La ex Jefa de Gobierno también compartió sus logros, entre ellos la renovación de las vías del Tren Ligero, la construcción de la línea 5 del Metrobús, la desprivatización del Parque Ecológico de Xochimilco, y una inversión histórica en el campo de la ciudad. En este sentido, contrastó su gobierno con el de su predecesor, Miguel Ángel Mancera, que según ella, estuvo marcado por la frivolidad y la corrupción.

Sheinbaum hizo un llamado a los mexicanos para que se conviertan en protagonistas de esta nueva historia y reforzó su discurso argumentando que el pueblo es la verdadera fuerza de la transformación. Por último, recibió un reconocimiento de la abuela Amalia Salas Casales, activista en defensa del maíz, la tierra y el agua, que le entregó el bastón de mando de los pueblos originarios de Xochimilco.