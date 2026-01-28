Avanza Vivienda para el Bienestar con 1.8 millones de casas e inicia entrega en Yucatán

Publicidad - LB2 -

El estado eleva su meta sexenal a 70 mil viviendas, con más de 37 mil ya en construcción y una inversión de 42 mil millones de pesos.

Mérida, Yuc. (ADN/Staff) – El programa federal Vivienda para el Bienestar reporta un avance nacional de *1.8 millones de viviendas en proceso, al tiempo que **inició formalmente la entrega de casas en Yucatán, entidad donde la meta sexenal fue ampliada de 19 mil 500 a **70 mil viviendas*, de acuerdo con información presentada durante la conferencia matutina presidencial.

La presidenta de México, *Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó desde Palacio Nacional un enlace para la entrega de las **primeras 64 viviendas del Infonavit* en el desarrollo San Marcos, en la ciudad de Mérida, marcando el arranque operativo del programa habitacional en la entidad.

“Recuerden que todos los miércoles vamos a hacer enlace para entrega de viviendas; ahora va a ser en Yucatán”.

- Publicidad - HP1

De la nueva meta estatal, 10 mil viviendas corresponderán a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y *60 mil al Infonavit, de las cuales **37 mil 307 ya se encuentran en obra, lo que representa **un avance del 53.3 por ciento, con una **inversión acumulada de 42 mil millones de pesos*.

Las autoridades federales detallaron que este despliegue habitacional *beneficiará directamente a más de 252 mil personas, además de generar **210 mil empleos directos y 315 mil indirectos*, como parte del impacto económico asociado al sector de la construcción y servicios vinculados.

En el desarrollo *San Marcos del Infonavit, actualmente se construyen **2 mil 608 viviendas, y se informó que **a partir de esta semana y hasta agosto de 2027 se entregarán 134 casas de manera mensual*, como parte del calendario de ocupación progresiva.

De manera paralela, se reportó que *14 proyectos habitacionales ya están contratados en Yucatán, sumando **33 mil viviendas* distribuidas en municipios como Mérida, Kanasín, Umán, Ucú, Tizimín, Ticul, Progreso y Valladolid, con *13 mil viviendas ya en construcción, equivalentes al **40 por ciento de lo contratado*.

Adicionalmente, se encuentran en revisión 15 proyectos más que contemplan *20 mil 500 viviendas, lo que permitiría que **durante el presente año se inicie la construcción del 80 por ciento de la meta sexenal del Infonavit en el estado*.

En materia de regularización financiera, se informó que *más de 136 mil créditos impagables del Infonavit en Yucatán fueron reestructurados, de los cuales **5 mil 900 quedaron liquidados, **36 mil 400 recibieron quitas de saldo* y *94 mil obtuvieron reducciones en intereses, mensualidades y saldos*, como parte de una estrategia nacional que abarca 4.8 millones de créditos.

Finalmente, se indicó que en los próximos cinco años se entregarán 6 mil escrituras y se otorgarán 4 mil 500 créditos de mejoramiento de vivienda, en coordinación con el Infonavit y la Sociedad Hipotecaria Federal, como parte del componente de regularización patrimonial del programa.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.