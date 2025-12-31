Salva clínica especializada la vida de 15 mujeres con hemorragia obstétrica durante 2025

Publicidad - LB2 -

Desde 2022 suma 35 cirugías exitosas en embarazos de alto riesgo en el Hospital Central.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Clínica para la Prevención y Manejo de Hemorragia Obstétrica de los Servicios de Salud del Estado logró salvar la vida de 15 mujeres y sus bebés durante 2025, como resultado de intervenciones quirúrgicas especializadas realizadas en embarazos de alto riesgo.

De acuerdo con el registro oficial, desde el inicio de operaciones de la clínica en 2022 se han documentado 35 cirugías exitosas, todas orientadas a atender emergencias obstétricas complejas que representan un alto riesgo de hemorragia y mortalidad materna.

- Publicidad - HP1

Los resultados han sido posibles gracias al trabajo de un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en ginecología, obstetricia, radiología, urología, angiología, anestesiología, enfermería, pediatría y neonatología, que intervienen de manera coordinada antes, durante y después de cada procedimiento.

La clínica es coordinada por Edgar Omar Mariñelarena Carrillo, responsable estatal de Emergencias Obstétricas, junto con Javier Chacón Lechuga, especialista en Ginecología y Obstetricia y director del Hospital General, quienes encabezan la planeación y ejecución de las cirugías.

Las atenciones se concentran principalmente en el Hospital General de Chihuahua, así como en otras unidades hospitalarias de la entidad cuando se requiere este tipo de intervención especializada para evitar complicaciones graves durante el embarazo o el parto.

Chacón Lechuga explicó que la mayoría de los casos atendidos corresponden a acretismos placentarios en sus variantes acreta, increta y percreta, una condición en la que la placenta se adhiere de forma anormal al útero, órganos cercanos o vasos sanguíneos, lo que puede derivar en hemorragias severas y potencialmente mortales.

“A nivel mundial, una de cada cuatro pacientes con esta patología fallece, pero desde junio de 2018 no se ha registrado en Chihuahua una muerte materna directa por causas obstétricas propias del embarazo en este hospital”, señaló el especialista.

Por su parte, Mariñelarena Carrillo destacó que el modelo de atención de la clínica permite una planeación quirúrgica anticipada, lo que reduce riesgos durante la cirugía y mejora de forma significativa el pronóstico de las pacientes, incluso en casos de alta complejidad.

Asimismo, subrayó que estos procedimientos no solo protegen la vida de la madre, sino que también preservan la estabilidad de familias completas, ya que muchas de las pacientes cursan su tercer, cuarto o quinto embarazo.

Uno de los casos atendidos es el de Fátima Rodríguez, madre de tres hijos, quien a los 22 años presentó placenta percreta durante su último embarazo y fue intervenida en el Hospital Central como parte del programa MediChihuahua, logrando preservar su vida y la de su bebé.

“El personal de Salud en Chihuahua está capacitado para atender cualquier situación y cuidar tanto a las madres como a sus hijos”, expresó la joven, quien agradeció la atención recibida en el Hospital Central y el Hospital General.

Las autoridades de salud destacaron que la operación de esta clínica especializada representa un avance significativo en la reducción de la mortalidad materna en Chihuahua, al consolidar un modelo de atención integral para emergencias obstétricas de alto riesgo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.