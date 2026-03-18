Responde Santiago de la Peña a señalamientos de diputada de Morena en Chihuahua

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Secretario de Gobierno rechaza acusaciones y afirma que sus comentarios no tuvieron intención personal.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El secretario general de Gobierno del Estado, Santiago de la Peña Grajeda, respondió a los señalamientos realizados por la diputada local de Morena, Magdalena Rentería Pérez, quien anunció que presentará una denuncia en su contra por presunta violencia de género.

El funcionario estatal indicó que desconoce el contenido específico de las declaraciones que motivaron la inconformidad de la legisladora, y sostuvo que su actuar se ha caracterizado por el respeto en el ejercicio del servicio público.

“Quienes han convivido conmigo saben que siempre soy respetuoso; no sé a qué se pudiera referir ella”, expresó.

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De la Peña señaló que no existe una intención personal en sus comentarios y consideró que no debe confundirse el desempeño institucional con otro tipo de interpretaciones.

La declaración surge luego de que la legisladora acusara públicamente expresiones que calificó como misóginas, presuntamente emitidas durante una visita del funcionario al Congreso del Estado.

“Creo que no hay que confundir el trabajo que desempeñamos como funcionarios públicos con alguna intención de otro tipo”, agregó.

El caso se enmarca en un contexto de señalamientos por presunta violencia política de género, lo que podría derivar en la presentación formal de denuncias ante las autoridades correspondientes.

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