Responde Arturo Medina a Morena y acusa expulsión de jóvenes del Congreso

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El coordinador del PRI en el Congreso de Chihuahua calificó de “doble cara” a legisladores morenistas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, respondió a las declaraciones del legislador de Morena, Cuauhtémoc Estrada, sobre el retiro de asistentes durante una sesión legislativa, y acusó al grupo parlamentario morenista de haber solicitado la expulsión de jóvenes del recinto legislativo.

Medina afirmó que Estrada intenta deslindarse de la actuación de su bancada y sostuvo que las diputadas y diputados de Morena exigieron retirar a ciudadanos presentes en la sesión mediante gritos y señalamientos.

“Sus legisladores pidieron que corrieran a los jóvenes; el hecho es clarísimo y el pueblo de Chihuahua ya los juzgó”.

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El legislador priista señaló que el coordinador de Morena responde con enojo e incongruencia ante los cuestionamientos públicos, y aseguró que existe preocupación por la forma en que reacciona frente a las críticas.

Arturo Medina vinculó estos hechos con otros episodios recientes relacionados con manifestaciones juveniles y expresiones críticas hacia gobiernos emanados de Morena, incluyendo movilizaciones de jóvenes y reclamos de productores del sector agropecuario.

El coordinador del PRI también atribuyó la reacción de Morena a un desgaste político derivado de señalamientos públicos sobre presuntos vínculos con grupos criminales, tema que ha generado confrontaciones entre ambas fuerzas políticas en el Congreso estatal.

“Están muy enojados porque se les está cayendo el changarro; pensaron que podrían engañar al pueblo eternamente”.

Medina sostuvo que la ciudadanía ha comenzado a rechazar a quienes, dijo, mantienen pactos con grupos delictivos, y afirmó que Morena enfrenta un escenario adverso ante la opinión pública.

Las declaraciones se producen en medio de una escalada de confrontaciones políticas entre las bancadas de Morena y PRI dentro del Congreso del Estado de Chihuahua, tras incidentes ocurridos durante sesiones recientes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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