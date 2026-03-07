Respaldan diputados de Morena en Juárez elección directa de regidores; señalan ausencia del PAN

Publicidad - LB2 -

Legisladores acudieron a audiencia pública convocada por el Congreso del Estado para escuchar a organizaciones civiles sobre la reforma.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Diputadas y diputados de Morena en el Congreso del Estado participaron en Ciudad Juárez en una audiencia pública para respaldar la exigencia de organizaciones civiles que promueven la elección directa de regidores en los municipios de Chihuahua, mecanismo que ya se encuentra contemplado en la legislación estatal.

El encuentro fue convocado por la 68 Legislatura del Congreso del Estado bajo el título “En relación con la Elección Directa de Regidurías en el Estado de Chihuahua” y fue solicitado por la organización Plan Estratégico de Juárez, con el objetivo de abrir un espacio de diálogo sobre la implementación de este modelo de representación municipal.

Durante la audiencia, representantes ciudadanos señalaron la ausencia de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) en el ejercicio público, pese a tratarse de un tema que ya forma parte de la Constitución local y de la ley electoral estatal.

“Vamos a tener otros dos momentos, otras dos audiencias: el próximo miércoles 11 en la ciudad de Chihuahua y el miércoles 18 en la ciudad de Cuauhtémoc. Espero que ahí sí lleguen los diputados que se han resistido en los últimos dos años a que las personas podamos ejercer este derecho”, expresó Abelamar Chacón, representante de Plan Estratégico de Juárez.

Por su parte, la diputada juarense de Morena Elizabeth Guzmán Argueta señaló que recientemente la bancada del PAN presentó una iniciativa para derogar disposiciones legales relacionadas con la elección directa de regidores, lo que, afirmó, representa un retroceso en materia de participación democrática.

La legisladora sostuvo que esta situación motivó a organizaciones ciudadanas a solicitar la audiencia pública para exigir la aplicación de un derecho que ya se encuentra reconocido en la legislación estatal.

“Es importante decirlo con claridad: el PAN y sus aliados se están echando para atrás. Este retroceso es lo que obligó a la ciudadanía a exigir su derecho a una audiencia pública”, afirmó.

A la audiencia acudieron las diputadas Liliana Medina Mota, Magdalena Rentería y María Antonieta Pérez Reyes, así como los legisladores Óscar Avitia Arellanes y Pedro Torres Estrada, quienes escucharon los planteamientos de los asistentes y manifestaron disposición para analizar mecanismos que fortalezcan la representación municipal.

Asimismo, la diputada Jael Argüelles, integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, señaló que el debate sobre la elección directa de regidores abre la posibilidad de modificar la relación entre los cabildos y la ciudadanía, al promover que estos representantes cuenten con un vínculo directo con el electorado.

Durante el encuentro también se informó que el Congreso del Estado realizará dos audiencias adicionales, el 11 de marzo en la ciudad de Chihuahua y el 18 de marzo en Cuauhtémoc, como parte del proceso de consulta pública sobre el tema, el cual deberá resolverse antes de julio próximo para que los cambios puedan aplicarse en los próximos procesos electorales municipales.

