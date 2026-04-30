Llaman niñas y niños desde el Congreso de Chihuahua a escuchar y creer en la infancia

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Parlamento Infantil visibiliza propuestas sobre respeto, seguridad y derechos de la niñez.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día del Niño y la Niña, el Congreso del Estado realizó el Parlamento Infantil 2026, un ejercicio que permitió a niñas y niños expresar sus ideas, preocupaciones y propuestas desde la máxima tribuna estatal.

Durante la jornada, destacó la participación de Nailea Arellano Olivas, diputada infantil del Distrito 08 y estudiante de Ciudad Juárez, quien asumió de manera simbólica la representación legislativa en el pleno.

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En su intervención, la menor presentó el mensaje enfocado en la protección de la integridad física y emocional de la niñez, subrayando la importancia del respeto como un derecho fundamental.

“Hablar puede dar miedo, pero guardar silencio duele más”.

La diputada infantil enfatizó que las niñas y niños tienen la capacidad de identificar situaciones que afectan su bienestar, y advirtió que la violencia puede manifestarse no solo de forma física, sino también a través de palabras o presiones que generan temor o confusión.

Asimismo, hizo un llamado a las personas adultas a escuchar, observar y creer en la niñez, al considerar que cuando un menor expresa una situación, lo hace con valentía.

El Parlamento Infantil se consolida como un espacio de participación que impulsa la inclusión de la niñez en la vida pública, permitiendo visibilizar sus perspectivas en temas como seguridad, educación y desarrollo integral.

De manera paralela, legisladores realizaron visitas a escuelas de los participantes, donde se entregaron apoyos económicos para fortalecer infraestructura y condiciones educativas en distintos planteles del estado.

Estas acciones forman parte de una estrategia orientada a promover los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a fomentar su participación en la construcción de políticas públicas en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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