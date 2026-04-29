Exige PAN investigar señalamientos contra Rocha Moya por presunto vínculo con crimen

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Diputado Jorge Soto advierte riesgo de infiltración criminal y pide evitar politización del caso.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado Jorge Soto afirmó que los señalamientos provenientes de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, deben ser investigados a fondo, al advertir sobre posibles riesgos de infiltración del crimen organizado en gobiernos.

El legislador y vocero del PAN municipal señaló que este caso no debe minimizarse ni reducirse a una confrontación política, sino abordarse desde una perspectiva de seguridad y Estado de derecho.

“La soberanía no se defiende protegiendo a políticos señalados; se defiende limpiando las instituciones”

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Soto indicó que, de acuerdo con la información difundida, autoridades estadounidenses habrían presentado acusaciones relacionadas con narcotráfico y tráfico de armas, lo que, dijo, obliga a una revisión exhaustiva por parte de las autoridades mexicanas.

En ese sentido, sostuvo que el Gobierno federal debe evitar encubrir el tema bajo argumentos políticos y, en su lugar, garantizar investigaciones imparciales que permitan deslindar responsabilidades.

El diputado advirtió que este caso podría abrir un debate más amplio sobre la posible infiltración del crimen organizado en la política, el financiamiento ilícito y la protección institucional, fenómenos que, aseguró, impactan directamente en la seguridad del país.

Asimismo, señaló que las familias afectadas por la violencia requieren certeza, justicia y transparencia, ante el impacto que estos hechos generan en la sociedad.

Finalmente, reiteró que su partido mantendrá una postura de exigencia para que se investigue y sancione cualquier conducta fuera de la ley, independientemente del cargo o afiliación política de los involucrados.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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