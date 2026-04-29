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Arremete diputada Pérez Reyes contra Rosana Díaz tras ruptura en Morena

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POR Redacción ADN / Agencias
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Legisladora acusa incongruencia y señala que su salida no afectará a la bancada.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada María Antonieta Pérez Reyes lanzó críticas contra su compañera Rosana Díaz, al asegurar que su eventual salida de la bancada de Morena no generará desestabilización interna, en medio de tensiones al interior del grupo legislativo.

La legisladora señaló que Díaz debió separarse del grupo desde diciembre pasado, cuando —afirmó— se ausentó en una sesión clave relacionada con la aprobación de deuda estatal, lo que derivó en cuestionamientos sobre su postura política.

“Podrá irse a cualquier lado, pero no logrará desestabilizar a nuestra bancada”

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Pérez Reyes también acusó a su compañera de emitir descalificaciones públicas hacia otras diputadas, al considerar que sus señalamientos han sido ofensivos y han generado un ambiente de confrontación interna.

En ese sentido, sostuvo que durante años se le brindó respaldo dentro del grupo parlamentario, pero que su comportamiento reciente ha marcado un distanciamiento con los principios del movimiento.

Asimismo, recordó que la ausencia de Díaz en una sesión legislativa permitió —según su versión— avanzar en la aprobación de un endeudamiento estatal, lo que calificó como un hecho relevante en su trayectoria política.

La diputada afirmó que la bancada de Morena continuará con su trabajo legislativo sin afectaciones, al considerar que la salida de Díaz no representa un impacto estructural en el grupo.

El posicionamiento se da en un contexto de diferencias internas dentro del partido, donde han surgido posturas encontradas entre legisladores sobre decisiones clave y disciplina partidista.

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