Reporta Protección Civil 39 incidencias por lluvias en Ciudad Juárez

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La Coordinación Estatal informó que en el estado se registraron árboles caídos, inundaciones, derrumbes y una persona fallecida por arrastre de corriente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un reporte de incidencias registradas durante la tarde y noche del martes 29 de septiembre, derivadas de las lluvias presentadas en distintos municipios de Chihuahua.

De acuerdo con la dependencia, los mayores acumulados de precipitación se registraron en Bocoyna, con 31.8 milímetros, seguido de Madera, con 29 milímetros; Ascensión, con 10 milímetros; Temósachic, con 9.8 milímetros; Nuevo Casas Grandes, con 6.7 milímetros; Ciudad Juárez, con 5.8 milímetros; Ojinaga, con 3.2 milímetros, y Balleza, con 0.2 milímetros.

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En Ciudad Juárez se contabilizaron 39 incidencias, entre ellas 13 árboles caídos, cinco inundaciones, tres bardas afectadas, cinco derrumbes, un poste caído, seis encharcamientos o desbordamientos y tres láminas desprendidas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó además que en esta frontera se realizaron dos rescates de personas. Uno de los casos correspondió a un vehículo que cayó en un bache, mientras que en otro se atendió a personas que se refugiaron en una estación del JuárezBus.

La dependencia estatal reportó también el fallecimiento de una persona por arrastre de corriente en el fraccionamiento Villa Bonita, incidente ocurrido en el contexto de las precipitaciones registradas durante la jornada.

En Chihuahua capital se reportó la caída de un árbol y un poste, mientras que en el municipio de La Cruz se registró el crecimiento de un arroyo. En Gómez Farías, autoridades atendieron la caída de un pino en el kilómetro 28 de la carretera a Baborigame, el cual fue retirado durante la tarde.

En Nuevo Casas Grandes se informó el colapso de una barda, sin que se detallaran personas lesionadas. La Coordinación Estatal mantuvo vigilancia en municipios con condiciones de lluvia, entre ellos Ahumada, Ascensión, Bachíniva, Balleza, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Madera, Manuel Benavides, Matachí, Moris, Namiquipa, Ocampo, Ojinaga, Temósachic, Urique y Uruachi.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar arroyos, calles inundadas o zonas con corriente de agua, especialmente durante lluvias intensas o acumulación repentina de escurrimientos.

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