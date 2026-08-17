Reúne Festival Cultural 60 y más a 3 mil 600 personas en Ciudad Juárez

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El Gobierno Municipal realizó una jornada cultural y rindió homenaje a Los Frontera por 55 años de trayectoria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Juárez llevó a cabo el Festival Cultural 60 y más y un baile-concierto en homenaje a la agrupación juarense Los Frontera, actividades que reunieron a alrededor de 3 mil 600 personas.

La jornada fue organizada a través del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, en coordinación con la Comisión Edilicia de Atención a Personas Mayores, el DIF Municipal, la Dirección General de Centros Comunitarios y la Dirección de Educación Municipal.

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Las actividades iniciaron en el Foro “Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro” del Centro Municipal de las Artes, ubicado en el interior de la Antigua Presidencia Municipal.

En ese espacio participaron más de 150 personas mayores de 60 años dentro del Festival Cultural 60 y más, con presentaciones artísticas preparadas para mostrar su talento y creatividad.

Durante la jornada se presentaron 43 números artísticos de canto, baile y poesía, en los que las y los participantes demostraron su entusiasmo por seguir formando parte activa de la vida cultural de Ciudad Juárez.

Posteriormente, como parte de las Brigadas Culturales para Personas Mayores, el IPACULT rindió homenaje a Los Frontera por sus 55 años de trayectoria artística y su contribución a la música de esta frontera.

La celebración continuó con un baile-concierto al exterior de la Antigua Presidencia Municipal, donde cientos de juarenses se reunieron para disfrutar de la música de la agrupación.

Entre los temas interpretados destacaron canciones como “Esperando Tu Regreso”, “Te Voy a Esperar”, “La Noche de Mi Mal”, “No Sabes Lo Que Tienes” y “Cuatro Copas”, piezas que han acompañado a varias generaciones.

El Gobierno Municipal señaló que ambas actividades formaron parte de una jornada de celebración cultural, convivencia y reconocimiento a las personas mayores.

Con este evento, la administración municipal refrendó su compromiso de impulsar espacios culturales incluyentes, donde las personas mayores puedan mostrar sus talentos, compartir experiencias y participar en actividades comunitarias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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