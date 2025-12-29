Exhorta DABA a proteger a mascotas del ruido por pirotecnia en Año Nuevo

Publicidad - LB2 -

Autoridades municipales alertan por estrés, extravíos y accidentes en animales durante las celebraciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ante las celebraciones de Año Nuevo y el uso recurrente de pirotecnia, la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) exhortó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para proteger a las mascotas, ya que el ruido de las detonaciones puede provocarles miedo, estrés y poner en riesgo su integridad.

La directora de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, advirtió que durante esta temporada muchos animales presentan hipersensibilidad auditiva, lo que puede desencadenar episodios de pánico y reacciones inesperadas, como intentos de escape, extravíos o accidentes dentro y fuera del hogar.

“El ruido de los fuegos artificiales les genera pánico y reacciones que pueden poner en riesgo su vida, como salir corriendo de los domicilios y sufrir accidentes o extraviarse”, señaló.

La funcionaria subrayó que es fundamental mantener a las mascotas bajo resguardo y supervisión, especialmente durante las noches del 31 de diciembre y el 1 de enero, cuando el uso de pirotecnia suele intensificarse en distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, DABA hizo un llamado a la población a actuar con conciencia y responsabilidad, evitando el uso excesivo de fuegos artificiales y detonaciones de armas de fuego, ya que estos ruidos afectan de manera directa y severa a los animales de compañía.

Como medida preventiva, la dependencia recomendó resguardar a los perros en una habitación segura, con puertas y ventanas cerradas, además de colocar música relajante para disminuir el impacto del ruido exterior y ayudar a que se mantengan tranquilos.

Finalmente, DABA reiteró la invitación a celebrar las festividades con responsabilidad, recordando que el bienestar de las mascotas forma parte de una convivencia sana y respetuosa dentro de la comunidad durante estas fechas.

