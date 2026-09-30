Invita Estado a Feria de Salud y Servicios en Anapra

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La jornada “Cuenta Conmigo” se realizará el sábado 3 de octubre en el Centro de Salud Anapra, con atención médica y trámites estatales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, invitó a las y los juarenses a participar en la onceava edición de la Feria de Salud y Servicios “Cuenta Conmigo” 2026, que se llevará a cabo el sábado 3 de octubre en el Centro de Salud Anapra.

La jornada se desarrollará de 9:00 a 14:00 horas y contará con servicios médicos, orientación preventiva y participación de distintas dependencias estatales, con el objetivo de acercar atención y trámites a las familias del sector.

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Carlos Ortiz Villegas, representante de la Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez, señaló que estas ferias buscan dar continuidad al acercamiento de servicios públicos en las colonias, para facilitar el acceso de la población a la atención institucional.

La feria contará con 21 servicios de salud, además de módulos del Registro Civil, la Coordinación de Licencias, la Fiscalía General del Estado, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

Entre las atenciones disponibles se encuentran vacunación y entrega de cartillas, afiliaciones a MediChihuahua, vacunación antirrábica para mascotas, promoción de la salud, nutrición, detección de enfermedades cardiometabólicas, prevención y atención de adicciones, planificación familiar, control de vectores y consulta médica.

También se ofrecerán servicios de farmacia, detección de VIH y enfermedades de transmisión sexual, salud dental para personas adultas y menores de edad, educación sexual para adolescentes, regulación de urgencias médicas, salud mental, detección de violencia, microbacteriosis y detección de cáncer.

Rogelio Covarrubias Gil, titular del Distrito de Salud II Juárez, informó que en la edición anterior, realizada en el sector de Los Kilómetros, fueron atendidas alrededor de 4 mil 892 personas. Para esta nueva jornada, la expectativa es superar esa cifra y ampliar la cobertura de atención integral.

De manera simultánea, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología realizará un evento especial para la entrega de 75 escrituras, de las cuales el 80 por ciento corresponden a familias del sector de Anapra.

El Gobierno del Estado llamó a las familias de Anapra y colonias cercanas a acudir a la feria para acceder a servicios de salud, orientación institucional y trámites en un mismo punto de atención.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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