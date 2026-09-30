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Invita Turismo a eventos deportivos, gastronómicos y culturales en Chihuahua

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POR Redacción ADN / Agencias
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Del 1 al 4 de octubre habrá actividades en Urique, Areponapuchi, Bachíniva, Ignacio Zaragoza, Meoqui y Cuauhtémoc.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Turismo del Estado invitó a la población a participar en la agenda de eventos deportivos, gastronómicos y culturales que se realizará del 1 al 4 de octubre en distintos municipios de Chihuahua.

Las actividades forman parte del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA Chihuahua) y del programa Chihuahua es para ti ¡Conócelo!, con los que se busca promover la visita a diversas regiones del estado y fortalecer la derrama económica en las comunidades anfitrionas.

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Como parte del FITA Chihuahua, del 1 al 3 de octubre se llevará a cabo el ultramaratón Chihuahua by UTMB®, con sede en Urique y Areponapuchi, en la Sierra Tarahumara. El evento reunirá a corredores nacionales e internacionales en rutas de resistencia, aventura y contacto con paisajes naturales.

El 3 de octubre, Bachíniva será sede de la Ruta El Manzanazo, un recorrido de vehículos off road por caminos y parajes de la región, con el objetivo de promover la convivencia y dar a conocer los atractivos del municipio.

El 4 de octubre, Ignacio Zaragoza recibirá el Gran Fondo Las Emes, una competencia de ciclismo de ruta en la que participarán aficionados a esta disciplina para recorrer carreteras y paisajes del norte del estado.

Dentro del programa Chihuahua es para ti ¡Conócelo!, el 3 de octubre se realizará el 5º Chevefest Meoqui 2026, con participación de productores de cerveza de Meoqui y la región, además de propuestas del clúster de cerveza artesanal, corredor gastronómico y presentaciones artísticas y culturales.

Los días 3 y 4 de octubre se efectuará en Cuauhtémoc la Feria Gastronómica Devórate, encuentro gratuito que reunirá a productores y comerciantes locales, con una oferta de alimentos y actividades artísticas enfocadas en la cultura y tradiciones de la comunidad.

La Secretaría de Turismo informó que la programación completa puede consultarse en los calendarios oficiales del FITA Chihuahua 2026 y de Chihuahua es para ti ¡Conócelo!, así como en las redes sociales oficiales de la dependencia, @TurismodeChihuahua, @fita.chihuahua y @chihuahuaesparati.

Con esta agenda, la dependencia estatal busca impulsar experiencias turísticas de aventura, gastronomía y cultura en distintas regiones de Chihuahua, además de fomentar la actividad económica en los municipios sede.

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