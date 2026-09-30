Inicia en Ciudad Juárez jornada de crianza afectiva y fortalecimiento familiar

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La capacitación forma parte de una estrategia estatal del DIF y Unicef México para prevenir violencias contra niñas, niños y adolescentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal, inició en Ciudad Juárez la Jornada Estatal de Capacitación sobre Crianza Afectiva y Fortalecimiento Familiar, en coordinación con Unicef México.

La actividad tiene como objetivo fortalecer las herramientas de quienes trabajan directamente con familias, así como promover entornos seguros, respetuosos y protectores para niñas, niños y adolescentes en los municipios de la Zona Norte.

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Durante la jornada se abordan estrategias de crianza afectiva, fortalecimiento familiar y prevención de las violencias, con la participación de representantes municipales y personas vinculadas al acompañamiento familiar.

La capacitación forma parte de una jornada estatal que se desarrolla en seis sedes: Camargo, Matamoros, Juárez, Chihuahua, Guachochi y Cuauhtémoc, con una participación estimada de alrededor de 600 personas provenientes de los 67 municipios de la entidad.

El programa deriva de la Declaratoria Estatal por una Política de Crianza Afectiva y Fortalecimiento Familiar, firmada en enero de 2026 por el DIF Estatal y Unicef México. A esta declaratoria se adhirieron los 67 DIF Municipales, con lo que se cubrió la totalidad del territorio chihuahuense.

La estrategia cuenta con un Comité Interinstitucional integrado por siete secretarías del Gobierno Estatal, encargado de articular acciones de seguimiento, evaluación y mejora continua en materia de acompañamiento familiar y protección de la infancia.

La participación de Unicef México permite fortalecer el intercambio de conocimientos y experiencias en protección a niñas, niños y adolescentes, mientras que las jornadas buscan llevar herramientas de prevención y atención a los municipios.

Estas acciones forman parte de la campaña “Tu Familia es Primero”, impulsada por el DIF Estatal para fortalecer a las familias, prevenir violencias y promover hogares seguros para la niñez y adolescencia en Chihuahua.

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