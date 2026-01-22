Refuerza Chihuahua barridos sanitarios en la Sierra Tarahumara contra la tuberculosis bovina

Publicidad - LB2 -

El programa estatal incluye pruebas gratuitas, aretado oficial y una inversión cercana a 60 millones de pesos.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado reforzó los barridos sanitarios en la Sierra Tarahumara como parte de la estrategia para el control y erradicación de la tuberculosis bovina, mediante acciones gratuitas dirigidas a productores de la región serrana.

A través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) y en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria, se realizan pruebas diagnósticas de tuberculosis y brucelosis, así como la identificación del ganado con aretes oficiales, sin costo para los ganaderos.

Estas acciones forman parte de un programa iniciado en 2023, en el cual el Estado ha invertido cerca de 60 millones de pesos, con el objetivo de atender una zona que históricamente no había sido evaluada de manera integral, debido a la complejidad del terreno donde se cría el ganado de rodeo y sus cruzas.

De acuerdo con la SDR, los trabajos incluyen muestreos sanitarios, identificación del ganado y la participación de médicos veterinarios especializados, cubiertos en su totalidad por el programa estatal.

“Lo único que hacen los productores es reunir el ganado, el resto lo cubre el programa”, explicó Juan Carlos Flores Márquez, jefe del Departamento de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural.

El funcionario señaló que este esquema de colaboración entre autoridades estatales, el Comité Estatal de Sanidad Pecuaria, asociaciones ganaderas y gobiernos municipales permitirá avanzar de manera homogénea en la sanidad pecuaria de toda la región serrana.

De manera paralela, el Gobierno del Estado destina recursos propios para la despoblación de hatos cuando se detectan riesgos sanitarios, una medida preventiva implementada en la presente administración para proteger la salud animal y la comercialización del ganado.

Los barridos sanitarios se desarrollan actualmente en los municipios de Guazapares, Chínipas, Urique, Guadalupe y Calvo, Moris y Ocampo, y durante el presente año continuarán en Maguarichi y Carichí.

Chihuahua mantiene la clasificación de zona de escasa prevalencia nivel 2 en tuberculosis bovina y avanza hacia su incorporación a la zona A, estatus que representa mejores condiciones para la exportación de ganado.

