Recorre Rosana Díaz colonias del Distrito 4 para atender demandas ciudadanas

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Diputada local realiza reuniones domiciliarias y entrega apoyos en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local Rosana Díaz Reyes mantiene recorridos en colonias del Distrito 4, donde realiza reuniones domiciliarias con el objetivo de fortalecer el contacto directo con la ciudadanía.

Durante estas visitas, la legisladora lleva a cabo encuentros casa por casa para escuchar a vecinas y vecinos, conocer sus necesidades y dar seguimiento a diversas gestiones, además de entregar apoyos a familias del sector.

“Caminar el distrito es escuchar de frente y asumir el compromiso de dar resultados. Aquí es donde la política cobra sentido”

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De acuerdo con lo informado, estas actividades forman parte de una estrategia de trabajo territorial enfocada en mantener cercanía con la población y atender problemáticas desde el entorno comunitario.

En cada reunión, Díaz Reyes recaba solicitudes ciudadanas y establece mecanismos de seguimiento, con el propósito de canalizar las gestiones y dar respuesta a las demandas planteadas por los habitantes.

La legisladora destacó que la representación pública requiere presencia constante en el territorio, por lo que continuará con estos recorridos para fortalecer el vínculo con la ciudadanía y construir una agenda basada en sus necesidades.

Estas acciones se enmarcan en una dinámica de trabajo legislativo que busca mantener contacto permanente con la población del Distrito 4 en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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