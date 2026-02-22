Recorre Rosana Díaz colonias del Distrito 4 en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La diputada local escucha demandas vecinales y gestiona apoyos en territorio

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local Rosana Díaz Reyes realizó un recorrido por diversas colonias del Distrito 4 en Ciudad Juárez, donde sostuvo encuentros con vecinas y vecinos para conocer de primera mano sus necesidades y planteamientos.

Durante la jornada, la legisladora dialogó con habitantes de distintos sectores, quienes expusieron problemáticas relacionadas con servicios públicos, apoyos sociales y trámites administrativos, temas recurrentes en esta zona de la ciudad caracterizada por su crecimiento poblacional y rezagos en infraestructura urbana.

“Escuchar a la gente es la base de la transformación. Cada colonia tiene necesidades específicas y nuestra obligación es atenderlas con seriedad, empatía y resultados”.

Díaz Reyes señaló que su labor como representante popular no se limita al trabajo en el Congreso del Estado, sino que requiere presencia constante en territorio para orientar gestiones y acompañar a la ciudadanía en la búsqueda de soluciones ante autoridades competentes.

Como parte del recorrido, se realizaron gestiones para canalizar solicitudes ciudadanas y se entregaron apoyos a familias en situación vulnerable, priorizando casos relacionados con necesidades básicas y acompañamiento institucional.

La diputada indicó que el contacto directo con la población le permite impulsar iniciativas y posicionamientos legislativos acordes con la realidad social de la frontera, particularmente en colonias que demandan mayor atención gubernamental.

“Mi compromiso es claro: estar cerca de la gente, escuchar, gestionar y dar resultados. Las familias del Distrito 4 no están solas”.

La legisladora adelantó que continuará con recorridos periódicos en el distrito, como parte de su estrategia de vinculación comunitaria y seguimiento a las demandas planteadas por los habitantes.

